दूरदर्शन शो के टाइटल सॉन्ग में गूंजी थी Kishore Kumar की आवाज, 42 सालों से यादगार बना हुआ है पुराना गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक वक्त हुआ करता था जब भारतीय सिनेमा जगत में टीवी शोज का काफी बोलबाला देखने को मिलता था। बड़े-बड़े फिल्म कलाकार छोटे पर्दे के धारावाहिक का हिस्सा बनते थे और इंडस्ट्री के लोकप्रिय गायक उन शोज के टाइटल सॉन्ग को गाया करते थे।

ऐसा ही एक दूरदर्शन का कल्ट धारावाहिक 42 साल पहले आया था, जिसके टाइटल सॉन्ग को महान गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सा शो और गाना था।

दूरदर्शन के शो का कल्ट टाइटल सॉन्ग 80 के दशक में सिनेमाघरों के अलावा दूरदर्शन टीवी चैनल को मनोरंजन का प्रमुख साधन माना जाता था। उस दौर में इस टीवी चैनल पर कई लोकप्रिय धारावाहिकों को प्रसारित किया गया था, जिनमें से एक शो का नाम था- ये जो जिंदगी है। इस टीवी सीरियल में राकेश बेदी, सतीश, फारूख जलाल, स्वरूप संपत और शफी इनामदार जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका को निभाया था।

कहा जाता है कि ये जो है जिंदगी धारावाहिक की लोकप्रियता में किशोर कुमार द्वारा गाया टाइटल सॉन्ग काफी अहम रहा था और इसी वजह से इस शो को लाइमलाइट मिली। आपको बता दें कि ये पहला मौका था, जब किशोर दा ने पहली बार फिल्मों के अलावा किसी टीवी शो के लिए गाना गाया था।