42 साल पहले आया Doordarshan का पहला सुपरहिट सीरियल, फिल्मों पर पड़ा था भारी; विदेशों में भी हुआ था मशहूर
दूरदर्शन का पहला सुपरहिट सिटकॉम शो 1984 में आया था, जिसने भारतीय टेलीविजन पर धूम मचा दी थी।
HighLights
दूरदर्शन का पहला सुपरहिट शो 1984 में आया
इस शो ने फिल्मों के कारोबार पर भी गहरा असर डाला
सीरियल विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हुआ
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी के बदलते दौर में आज भले ही नई-नई कहानियां देखने को मिलती है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मनोरंजन के नाम पर फिल्में तो थीं, लेकिन टीवी के लिए हमारे पास दूरदर्शन था। वो दूरदर्शन जहां अलग-अलग टीवी शोज और कहानियां आती थीं। उन्हीं में से एक कहानी थी, जो साल 1984 में आई और दूरदर्शन की पहली सुपरहिट कहानी बनी।
दूरदर्शन का पहला हिट टीवी सीरियल
दूरदर्शन पर साल 1984 में जो शो आया वो असल में भारत का पहला हिट सिटकॉम टीवी सीरियल था। इस टीवी सीरियल ने घर-घर में पहचान बनाई। इस टीवी सीरियल का नाम है 'ये जो है जिंदगी'। जी हां, साल 1984 में आए इस टीवी सीरियल ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की ये हर तरफ चर्चा में आ गया।
ये टीवी का पहला कॉमेडी सीरियल कहा जाता है। इस यादगार टीवी सीरियल में सतीश शाह और राकेश बेदी नजर आए थे। इसके अलावा शफी ईनामदार और स्वरूप संपत भी सीरियल में दिखीं। शो को जाने-माने लेखक शरद जोशी ने लिखा था और इसका निर्देशन कुंदन शाह, मंज़ुल सिन्हा और रमन कुमार ने किया था।
टीवी सीरियल के आगे पिट गईं फिल्में
आपको जानकर हैरानी होगी कि, ये शो इतना हिट हुआ कि इसने फिल्मों के बिजनेस यानि कमाई पर भी असर डालना शुरू कर दिया था। दरअसल इस शो का प्रसारण शुक्रवार की देर रात को होता था। ऐसे में लोग इस फिल्म को देखने के लिए बैठ जाते थे और फिल्मों को नहीं देखते थे।
फिल्मों की ज्यादातर कमाई शाम के शोज पर निर्भर रहती थी। इसीलिए सिनेमाघरों में जाने वालों की संख्या कम हो गई और इसका असर सीधा फिल्म की कमाई पर पड़ता था।
61 एपिसोड के शो ने विदेशों में भी रहा हिट
साल 1984 में शुरू हुए इस शो में कुल 61 एपिसोड थे। शो का टाइटल ट्रैक किशोर कुमार ने गाया था, जो खूब हिट हुआ था। वहीं इस सीरियल की सफलता सिर्फ भारत तक मौजूद नहीं थी। इसे विदेशों में भी खूब प्यार मिला, खासकर लंदन में। कहा जाता है कि लंदन में इस सीरियल के टेप की कॉपी का लोग बेसब्री से इंतजार किया करते थे।
खुद स्वरूप संपत ने एक बार इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। आपको बता दें कि 'ये जो है जिंदगी' टेलीविजन का पहला कॉमेडी शो था, जिसकी कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के ईर्द-गिर्द घूमती है। शो में स्वरूप संपत ने शफी ईनामदार की पत्नी का किरदार निभाया था। वहीं राकेश बेदी, स्वरूप संपत के भाई के किरदार में दिखे और सतीश शाह शो के हर एपिसोड में अलग किरदारों में दिखते थे।
आज 42 साल बाद भी लोग इस शो की चर्चा करते हैं और इस शो की यादें लोगों के दिलों में हैं। दूरदर्शन के पहले सुपरहिट शो का श्रेय इसी सीरियल को जाता है।
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