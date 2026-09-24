Doordarshan का ये कल्ट शो देख सहम जाते थे बच्चे, साउथ अफ्रीका-ब्रिटेन तक पहुंचा था खुमार; दिलचस्प थीं कहानियां

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रामानंद सागर (Ramanand Sagar) को यूं तो 'रामायण', 'विक्रम और बेताल', 'लव कुश' और 'श्री कृष्णा' जैसे शोज के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सबके अलावा उन्होंने एक और शो बनाया था जिसकी पॉपुलैरिटी भारत तक सीमित नहीं थी।

32 साल पहले रामानंद सागर ने एक ऐसा शो बनाया था जो विदेशों में जबरदस्त हिट हुआ था। अलग-अलग कहानियों ने दर्शकों का मन लुभा लिया था। भारत में परिवार तय समय में टीवी के सामने बैठकर इस शो का लुत्फ उठाते थे।

कालजयी बन गया था 32 साल पुराना शो यह शो सबसे ज्यादा मुस्लिम ऑडियंस के बीच मशहूर हुआ था। जिस शो की हम बात कर रहे हैं, वो 1994 में आया शो अलिफ लैला (Alif Laila) है। यह कालजयी शो अरेबियन नाइट्स (Arabian Nights) पर आधारित है जिसमें 'अलादीवन और जादुई चिराग', 'अलीबाबा और चालीस चोर' और 'सिंदबाद नाविक की सात यात्राएं' की अलग-अलग कहानियां दिखाई गईं।

यह शो युवा पीढ़ी को उन मानवीय मूल्यों के बारे में सिखाता था जिनका पालन किया जाना चाहिए और जो दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों में एक समान हैं। विदेशों में किया गया था डब 'अरेबियन नाइट्स' यानी 'अलिफ लैला' जिसे '1001 नाइट्स' भी कहा गया। यह सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है, इसनेबूढ़ों से लेकर बच्चों तक, सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसने सर रिचर्ड बर्टन जैसे महान अंग्रेजी लेखकों को भी प्रेरित किया, जिन्होंने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के लिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था।