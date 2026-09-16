40 साल पहले आया Doordarshan का वो सीरियल जिसके चलते लाहौर में लग जाता था कर्फ्यू, दो बार करना पड़ा री-टेलीकास्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दूरदर्शन (Doordarshan) ने कई ऐसे यादगार सीरियल दिए हैं जिन्हें देखने के लिए कर्फ्यू भी लग जाया करता था। जी हां, आपने सही पढ़ा। 40 साल पहले दूरदर्शन पर एक ऐसा सीरियल आया था जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में भी कर्फ्यू लग जाता था।

इस सीरियल का सिर्फ भारत-पाकिस्तान ही नहीं, विदेशों में भी तगड़ा क्रेज था। लोग अपने बच्चों को सीरियल के वीडियो कैसेट भेजा करते थे। सीरियल की कास्ट को चिट्ठियां मिलती थी। जब सीरियल का आखिरी एपिसोड आया तो लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए।

बॉलीवुड सितारों ने किया था काम इस सीरियल के क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे एक नहीं बल्कि दो-दो बार री-टेलीकास्ट करना पड़ा था। लॉकडाउन में भी इसे दोबारा दिखाया गया था। यह सीरियल वास्तव में एक सोप अपेरो (Indian Soap Opera) था जिसमें सोनी राजदान, सुधीर पांडे, आशा शर्मा, राजेश पुरी, पल्लवी जोशी, आलोक नाथ, दलीप ताहिल और मजहर खान जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी। शोले के डायरेक्टर ने बनाया था सीरियल दूरदर्शन के जिस कल्ट शो (Doordarshan Cult Show) की हम बात कर रहे हैं, वो 1986 में आया बुनियाद (Buniyaad)। इस शो को शोले बनाने वाले डायरेक्टर रमेश सिप्पी (Ramesh Sippy) और ज्योति स्वरूप ने डायरेक्ट किया था। इस शो की कहानी मनोहर श्याम जोशी ने लिखी थी।

भारत-पाक के बंटवारे पर बना सीरियल यह शो भले ही 1986 में बना था, लेकिन इसकी कहानी भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan Partition) के बंटवारे और सके बाद के हालात के इर्द-गिर्द बुनी गई थी। इस शो की कहानी लाहौर के स्कूल टीचर, मास्टर हवेलीराम खन्ना और उनकी पत्नी लाजवंती (लाज्जो) की जिंदगी की है जो बंटवारे से पहले लाहौर में रहते हैं लेकिन बंटवारे के बाद उन्हें जबरन दिल्ली विस्थापन करना पड़ता है।

रेड लाइट पर महिलाएं करती थीं तारीफें जब वे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करते हैं, तो कहानी कई दशकों तक विस्थापन के भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक नतीजों को दिखाती है। 105 एपिसोड में सिमटा ये सुपरहिट शो का हर किरदार घर-घर में मशहूर हो गया था। रोशन लाल बने मजहर खान ने एक बार बताया कि महिलाएं रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों से उतरकर उनकी तारीफ किया करती थीं।