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33 साल पुराना Doordarshan का सबसे कल्ट शो, समझने के लिए लोगों ने सीखी हिंदी; विवाद की वजह से प्रसारण हुआ बंद

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Sun, 27 Sep 2026 08:28 PM (IST)

दूरदर्शन का कल्ट फैंटेसी सीरियल 90 के दशक में बेहद लोकप्रिय था, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लोगों ने इसे समझने के लिए हिंदी सीखी थी।

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एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के मनोरंजन का तरीका बदलने से बहुत पहले लोग पूरी तरह से मनोरंजन के लिए दूरदर्शन पर निर्भर थे। 1990 के दशक में दूरदर्शन अकेला ब्रॉडकास्टर था जिसने विजुअल्स के जरिए लोगों का मनोरंजन किया।

उस दौरान प्रसारित हुए एक फैंटेसी सीरियल की चर्चा आज भी खूब होती है। इसने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि उन्हें एक भाषा सीखने के लिए प्रेरित भी किया। लोगों में इसकी ऐसी दीवानगी देखने को मिली कि हर रविवार सुबह ये जब प्रसारित होता था तो लोगों के रोजमर्रा के काम पूरी तरह रुक जाया करते थे।

रविवार सुबह आता था सीरियल

हम बात कर रहें हैं सीरियल चंद्रकांता (Chandrakanta) की जोकि 1994 से 1996 तक हर रविवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित होता था। इसकी कहानी देवकीनंदन खत्री के इसी नाम पर आधारित उपन्यास पर आधारित थी। लोग जादू, रहस्य और कल्पना की दुनिया में खोने के लिए इतने मशगूल हो जाते थे कि दुकाने बंद करके, रोजमर्रा के काम छोड़कर वो टीवी सेट पर निगाह गड़ाकर बैठ जाते थे। सड़के सूनी हो जाती थीं।

Chandrakanta

लोगों को सीखनी पड़ी हिंदी भाषा

'चंद्रकांता' का असर कुछ ऐसा था कि हिंदी की बेहतरीन शैली में लिखा गया ये सीरियल जिन लोगों की समझ से बाहर था उन्होंने इसके लिए भाषा सीखी। 'अय्यारी' (भेष बदलने और रूप बदलने की कला) और 'तिलिस्म' (एक जादुई भूलभुलैया) जैसे शब्द घर-घर में मशहूर हो गए। बहादुर राजकुमारी चंद्रकांता, राजकुमार वीरेंद्र विक्रम सिंह, दिलेर जानबाज़, दुष्ट शिवदत्त और खतरनाक विलेन क्रूर सिंह जैसे किरदार पॉपुलर कल्चर का अहम हिस्सा बन गए।

Chandrakanta (2)

बच्चों की जुबान पर चढ़े डायलॉग

क्रूर सिंह का बोला गया शब्द 'यक्कू!' बच्चों से लेकर बड़ों की जुबान पर चढ़ गया था। इस आइकॉनिक किरदार को अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने निभाया था। इस प्रोडक्शन में पंकज धीर, शाहबाज खान, शिखा स्वरूप और मुकेश खन्ना जैसे कई कलाकार शामिल थे।

शो में काम करने वाले कलाकारों में इरफान खान भी थे, जिन्होंने जुड़वां भाइयों बद्रीनाथ और सोमनाथ की भूमिका निभाई थी। यह रोल उनके शानदार करियर की शुरुआती अहम उपलब्धियों में से एक था।

हालांकि, इतनी सफलता के बावजूद यह शो हमेशा विवादों में रहा। दूरदर्शन के साथ विवाद और कानूनी लड़ाई के कारण इसे बीच में ही बंद कर दिया गया।

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