33 साल पुराना Doordarshan का सबसे कल्ट शो, समझने के लिए लोगों ने सीखी हिंदी; विवाद की वजह से प्रसारण हुआ बंद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के मनोरंजन का तरीका बदलने से बहुत पहले लोग पूरी तरह से मनोरंजन के लिए दूरदर्शन पर निर्भर थे। 1990 के दशक में दूरदर्शन अकेला ब्रॉडकास्टर था जिसने विजुअल्स के जरिए लोगों का मनोरंजन किया।

उस दौरान प्रसारित हुए एक फैंटेसी सीरियल की चर्चा आज भी खूब होती है। इसने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि उन्हें एक भाषा सीखने के लिए प्रेरित भी किया। लोगों में इसकी ऐसी दीवानगी देखने को मिली कि हर रविवार सुबह ये जब प्रसारित होता था तो लोगों के रोजमर्रा के काम पूरी तरह रुक जाया करते थे।

रविवार सुबह आता था सीरियल हम बात कर रहें हैं सीरियल चंद्रकांता (Chandrakanta) की जोकि 1994 से 1996 तक हर रविवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित होता था। इसकी कहानी देवकीनंदन खत्री के इसी नाम पर आधारित उपन्यास पर आधारित थी। लोग जादू, रहस्य और कल्पना की दुनिया में खोने के लिए इतने मशगूल हो जाते थे कि दुकाने बंद करके, रोजमर्रा के काम छोड़कर वो टीवी सेट पर निगाह गड़ाकर बैठ जाते थे। सड़के सूनी हो जाती थीं।

लोगों को सीखनी पड़ी हिंदी भाषा 'चंद्रकांता' का असर कुछ ऐसा था कि हिंदी की बेहतरीन शैली में लिखा गया ये सीरियल जिन लोगों की समझ से बाहर था उन्होंने इसके लिए भाषा सीखी। 'अय्यारी' (भेष बदलने और रूप बदलने की कला) और 'तिलिस्म' (एक जादुई भूलभुलैया) जैसे शब्द घर-घर में मशहूर हो गए। बहादुर राजकुमारी चंद्रकांता, राजकुमार वीरेंद्र विक्रम सिंह, दिलेर जानबाज़, दुष्ट शिवदत्त और खतरनाक विलेन क्रूर सिंह जैसे किरदार पॉपुलर कल्चर का अहम हिस्सा बन गए।