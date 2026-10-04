59 साल पहले दूरदर्शन पर आया था वो शो, जिसके शुरू होते ही टीवी बंद करने लगते थे लोग, फिर भी बना नंबर-1

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते समय में दूरदर्शन (Doordarshan) मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था। कई ऐसे टीवी शोज और प्रोग्राम थे, जिन्हें दूरदर्शन पर खूब देखा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीडी नेशनल पर एक ऐसा भी शो आता था, जिसके शुरू होते ही लोग टीवी को बंद करने लगते थे।

59 साल पहले टेलीकास्ट हुए उस टीवी शो के नाम आज एक बड़ा रिकॉर्ड है और उसे दूरदर्शन का नंबर-1 शो भी माना जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं- दूरदर्शन का वो कल्ट शो रामायण, महाभारत और शक्तिमान जैसे कई कैसे धारावाहिक थे, जिन्होंने लंबे समय तक दूरदर्शन टीवी चैनल पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। इस तरह के शोज को देखने के लिए सड़कें सुनसान हो जाती थीं और लोग अपने-अपने घरों में टीवी सेट के सामने बैठ जाते थे।लेकिन इनमें से एक धारावाहित ऐसा भी रहा, जिसके शुरू होते ही लोग अपने-अपने टीवी सेट को बंद करने लगते थे और वह धारावाहिक था कृषि दर्शन (Krishi Darshan)।

अब जो लोग दूरदर्शन पर रोमांचक धारावाहिक देखने का शौक रखते थे तो वह अधिकतर अपने टीवी को बंद किया कर देते थे। इसके बावजूद कृषि दर्शन को देश का किसान तबका काफी देखता था और यही वजह है कि पिछले 59 सालों से लेकर अब तक ये शो लगातार प्रसारित किया जा रहा है।