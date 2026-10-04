59 साल पहले दूरदर्शन पर आया था वो शो, जिसके शुरू होते ही टीवी बंद करने लगते थे लोग, फिर भी बना नंबर-1
दूरदर्शन टीवी चैनल पर एक ऐसा धारावाहिक भी टेलीकास्ट हुआ था, जिसके शुरू होते ही लोग टीवी बंद करने लगते थे।
HighLights
दूरदर्शन पर आता था ये धारावाहिक
59 साल पहले हुआ था टेलीकास्ट
इस मुद्दे को दर्शाता था पुराना शो
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते समय में दूरदर्शन (Doordarshan) मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था। कई ऐसे टीवी शोज और प्रोग्राम थे, जिन्हें दूरदर्शन पर खूब देखा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीडी नेशनल पर एक ऐसा भी शो आता था, जिसके शुरू होते ही लोग टीवी को बंद करने लगते थे।
59 साल पहले टेलीकास्ट हुए उस टीवी शो के नाम आज एक बड़ा रिकॉर्ड है और उसे दूरदर्शन का नंबर-1 शो भी माना जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-
दूरदर्शन का वो कल्ट शो
रामायण, महाभारत और शक्तिमान जैसे कई कैसे धारावाहिक थे, जिन्होंने लंबे समय तक दूरदर्शन टीवी चैनल पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। इस तरह के शोज को देखने के लिए सड़कें सुनसान हो जाती थीं और लोग अपने-अपने घरों में टीवी सेट के सामने बैठ जाते थे।लेकिन इनमें से एक धारावाहित ऐसा भी रहा, जिसके शुरू होते ही लोग अपने-अपने टीवी सेट को बंद करने लगते थे और वह धारावाहिक था कृषि दर्शन (Krishi Darshan)।
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जी हां अब आपको भी याद आ गया होगा कि कृषि दर्शन का इंट्रो शुरू होते ही अक्सर लोग उस वक्त अपने टीवी को बंद किया कर देते थे। इसका कारण ये था कि दूरदर्शन पर आने वाला कृषि दर्शन खेत, खलिहान, किसान और कृषि के आधुकानिकरण के बारे में बताता था। इसमें एक एंकर और कृषि का एक्सपर्ट बैठकर देश को किसानों को खेती के बारे में ज्ञान की बातें किया करते थे।
अब जो लोग दूरदर्शन पर रोमांचक धारावाहिक देखने का शौक रखते थे तो वह अधिकतर अपने टीवी को बंद किया कर देते थे। इसके बावजूद कृषि दर्शन को देश का किसान तबका काफी देखता था और यही वजह है कि पिछले 59 सालों से लेकर अब तक ये शो लगातार प्रसारित किया जा रहा है।
कृषि दर्शन नंबर-1 शो
बात की जाए दूरदर्शन के सबसे अधिक एपिसोड तक टेलीकास्ट होने वाले शो के बारे में तो उसमें कृषि दर्शन का नाम पहले स्थान पर आता है। अब तक कृषि दर्शन के 16 हजार से अधिक एपिसोड को प्रसारित किया जा चुका है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
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