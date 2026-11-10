महाभारत के 'कृष्ण' को नहीं पसंद आई Ramayana, 4000 करोड़ की फिल्म पर उठाए सवाल; बोले- VFX का तमाशा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ अभिनेता रणबीर कपूर की लेटेस्ट फिल्म रामायणम् (Ramayana) बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई करती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ महाभारत टीवी सीरियल में कृष्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर नितीश भारद्वाज (Nitish Bharadwaj) को ये फिल्म पसंद नहीं आई है।

4000 करोड़ के बजट में बनने वाली निर्माता नमित मल्होत्रा की रामायणम् के पहले पार्ट को देखकर नितीश ने नाराजगी जताई है और इसे सिर्फ वीएफएक्स का तमाशा बताया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या कहा है। नितीश भारद्वाज ने किया रामायणम् का रिव्यू फिल्म रामायणम् को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। इतना ही नहीं सिनेमा जगत की तमाम हस्तियों ने इस मूवी का पॉजिटिव रिव्यू भी किया है। लेकिन दूरदर्शन की महाभारत से नाम कमाने वाले नितीश भारद्वाज ने रामायणम् पार्ट-1 का नेगेटिव रिव्यू किया है और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है-

मैं इस बारे में आपकी सोच से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। फिल्म ने कभी भी किसी भी तरह से रावण का महिमामंडन नहीं किया। इसने दिखाया कि वह असल में अपने असुर कुल के साथ कैसा है और कैसे वह बाकी सब चीजों, ऋषियों, यज्ञों, देवताओं वगैरह को नष्ट कर रहा है। फिल्ममेकिंग और कहानी कहने का तरीका मैच्योर हो गया है और आप सच में यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह वैसा ही रहेगा जैसा दशकों पहले था। चलो इसे और गहराई से देखो, मुझे यकीन है कि तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है।