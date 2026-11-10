Ramayana की बॉक्स ऑफिस सफलता पर आया 'रावण' का रिएक्शन, ऑडियंस से प्यार पाकर खुश हुए रॉकिंग स्टार Yash

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म रामायणम् का पहला पार्ट (Ramayana) सिनेमाघरों में रिलीज हुआ। फिल्म में रावण की भूमिका यश (Yash) ने निभाई है। वह अपने किरदार में इस तरह ढले कि लोग उनके दीवाने हो गए।

जब से रामायणम् सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, तभी से रावण के रोल में यश की तारीफ हो रही है। अब यश ने एक हालिया पोस्ट के जरिए फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स पर पहली बार रिएक्शन दिया है। यश ने फैमिली संग शेयर की फैमिली फोटो यश ने मंगलवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए अपने सोशल मीडिया फैंस को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक फोटो उनकी फैमिल के साथ है। इस तस्वीर में यश अपनी पत्नी राधिका पंडित और दोनों बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी फोटो में यश रावण के लुक में अपने बच्चों के साथ फनी पोज दे रहे हैं।

रामायणम् की सक्सेस पर यश का कमेंट यश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, "आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इस प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद।" रामायणम् के निर्देशक नितेश तिवारी ने हार्ट इमोजी के साथ यश के पोस्ट पर प्यार लुटाया है।