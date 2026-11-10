Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

14 मिनट में पूरी Ramayana, सुनकर रोया पूरा देश... लव-कुश की आवाज बने ये 3 सिंगर; 37 साल पुराने गीत ने रचा इतिहास

By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
Published: Tue, 10 Nov 2026 01:33 PM (IST)

रामानंद सागर की 'रामायण' का मशहूर गीत आज भी लोगों को भावुक कर देता है। 14 मिनट में कैसे पूरी ...और पढ़ें

दो महिला सिंगरों ने दी रामायण के गीत को आवाज (फोटो- तिलक/यूट्यूब)

दो महिला सिंगरों ने दी रामायण के गीत को आवाज (फोटो- तिलक/यूट्यूब)

HighLights

  1. रामानंद सागर की रामायण का 14 मिनट का गीत चर्चा में

  2. 2 महिला और एक पुरुष सिंगर ने मिलकर गाया गाना

  3. 'रामायणम्' के बीच चर्चा में ये 37 साल पुराना गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त फिल्म 'रामायणम्' की चर्चा जोरों-शोरों से हो रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म के गानों से लेकर सीन्स तक, इंटरनेट पर सब जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। इसी बीच रामानंद सागर की रामायण का एक गाना है, जो अपने आप में बेहद भव्य है। 14 मिनट के इस गाने को तीन सिंगरों ने मिलकर गाया था।

कौन सा है वो गीत?  

दरअसल रामायण (Ramayana) के यूं तो सभी गीत यादगार रहे थे। 90 के दशक में आई रामानंद सागर की रामायण के सभी गाने कल्ट क्लासिक हैं। इस शो का रिकॉर्ड आजतक कोई नहीं तोड़ पाया है। इसी शो का एक गाना है, जो आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है।

इस गाने का नाम है 'हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की' (Hum Katha Sunate video song)। जी हां, लव-कुश द्वारा गाया हुआ ये गाना आज भी रामायण के सबसे यादगार गीतों में गिना जाता है।

luvks

इस गाने की महिमा ऐसी है कि लोग आज भी गाने को बड़े ध्यान से सुनते हैं। गाने में लव-कुश कैसे प्रभु श्रीराम के दरबार में आते हैं और महज कुछ ही पलों में रामायण की गाथा सुनाते हैं। इस गाने को यूट्यूब पर 280 मिलियन से ज्यादा बार सुना गया है। करीब 14 मिनट 40 सेकेंड के इस गाने के एक-एक शब्द मन को भाव-विभोर कर देते हैं। यहां तक कि गाना अक्सर आंखों में आंसू ले आता है।

Luv klush

तीन सिगरों ने दी दो बच्चों को आवाज

इस गाने को उस दौर के तीन सिंगरों ने गाया था। गाने को कविता कृष्णमूर्ति, हेमलता और रवीन्द्र जैन ने मिलकर आवाज दी थी। लव-कुश की आवाज के लिए कविता कृष्णमूर्ति (Kavita Krishnamurthy) और हेमलता (Hemlata) को चुना गया था। वहीं रवींद्र जैन (Ravindra Jain) ने भी गाने में अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। लव-कुश जैसे बच्चों की आवाज दो महिला सिंगर्स बनीं और यह आवाज उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठी।

Ram Arun

वहीं इस गाने का संगीत खुद रवींद्र जैन ने ही तैयार किया था और गाने को लिखा भी उन्होंने ही था। यहांतक कि रामायण के पूरे संगीत की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी और उन्होंने रामानंद सागर की रामायण का ऐसा संगीत बनाया कि जिसने दुनियाभर में इतिहास रचा। आज भी रामानंदर सागर (Ramanand Sagar) की रामायण (Ramayana Songs) और उनके गानों का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है।  

आपको बता दें कि रामानंद सागर की इस रामायण के गीत हाल ही में रिलीज हुई नमित मल्होत्रा (Namit Malhotra) की रामायणम् (Ramayana Hindi Songs) के बीच वायरल हो रहे हैं और लोग दोनों रामायणम् की तुलना भी कर रहे हैं।

 यह भी पढ़ें- 3 महीने तक नहीं हुए थे राजी, Ramayana के 'राजा दशरथ' बनने के लिए संकोच में थे अरुण गोविल, बाद में भरी हामी

यह भी पढ़ें- रामायण की 'सीता' बनेंगी Yami Gautam! नेशनल अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस ने लाइक किया पोस्ट, इंटरनेट पर चर्चा हुई तेज

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।