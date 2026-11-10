रामायण की 'सीता' बनेंगी Yami Gautam! नेशनल अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस ने लाइक किया पोस्ट, इंटरनेट पर चर्चा हुई तेज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार साई पल्लवी (Sai Pallavi) का नाम लेटेस्ट फिल्म रामायणम् को लेकर चर्चा में बना है। इस माइथोलॉजिकल फिल्म में साई ने माता सीता का रोल निभाया है, जिसको लेकर उनकी तारीफ हो रही है। अब रामायण की सीता बनने के मामले में एक्ट्रेस यामी गौतम का नाम भी सामने रहा है।

जिसकी चर्चा एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हो रही है, जिसे खुद नेशनल फिल्म अवॉर्ड विनर अभिनेत्री यामी गौतम (Yami Gautam) ने लाइक किया है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं- क्या रामायण की सीता बनना चाहती हैं यामी? निर्देशक नितेश तिवारी की रामायणम् (Ramayana) की परफेक्ट कास्टिंग को लेकर इंटरनेट पर काफी चर्चा हो रही हैं। इसके अतिरिक्त एक इंस्टाग्राम पेज द्वारा अभिनेत्री यामी गौतम का फोटो शेयर किया है, जिस पर लिखा है कि रामायण की सीता के किरदार के लिए यामी गौतम एक अच्छी पसंद हो सकती हैं। इस पोस्ट यामी ने लाइक किया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर ये बज क्रिएट हो गया है कि खुद अभिनेत्री रामायण का किरदार निभाने के लिए इच्छुक हैं।

आपको बता दें कि आखिरी बार यामी गौतम को हॉरर कॉमेडी फिल्म नयी नवेली में देखा गया, जिसे दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। हालांकि, कमर्शियल तौर पर उनकी ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। लेकिन नयी नवेली में यामी की कमाल की एक्टिंग की प्रशंसा हर किसी ने की।