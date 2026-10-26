Nayyi Navelli OTT Release: नोट कर लो दिन-तारीख, ओटीटी पर कब और कहां आएगी Yami Gautam की 'नई नवेली'?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री यामी गौतम (Yami Gautam) की लेटेस्ट फिल्म नयी नवेली को दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमर्शियल तौर पर अच्छी शुरुआत करने के बाद बॉक्स ऑफिस पर नयी नवेली अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही।

इस बीच अब नयी नवेली की ओटीटी रिलीज (Nayyi Navelli OTT Release) की चर्चा सिनेमाई गलियारे में तेज हो गई है। इस आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि यामी गौतम की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा, आइए जानते हैं-

ओटीटी पर कब और कहां आएगी नयी नवेली? 16 अक्टूबर को यामी गौतम स्टारर नयी नवेली को थिएटर्स में रिलीज किया गया। ऐसे में अभी इस मूवी की रिलीज को 10 दिनों का समय बीता है, लेकिन इतने समय में कम कलेक्शन करके की वजह से इसे एक एवरेज फिल्म माना जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही हॉरर कॉमेडी नयी नवेली को मेकर्स ओटीटी पर पेश कर सकते हैं।

इतना ही नहीं ई टाइम्स की रिपोर्ट में नयी नवेली की ओटीटी रिलीज डेट का भी खुलासा किया गया है। जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर 2026 को ये फिल्म प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी इस मामले की आधिकारिक पुष्टि करना बाकी है।