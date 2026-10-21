यामी गौतम की Nayyi Navelli ने पलटी बाजी, छठे दिन हॉरर-कॉमेडी फिल्म की कमाई रही शॉकिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा के अवसर को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री यामी गौतम की नई फिल्म नयी नवेली को बीते सप्ताह सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। हॉरर-कॉमेडी जॉनर वाली ये मूवी फिलहाल दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई करती नजर आ रही है।

लेकिन रिलीज के छठे दिन नयी नवेली के साथ बड़ा खेला हो गया है और फिल्म की कमाई में फेरबदल देखने को मिला है। आइए जानते हैं कि बुधवार को इस मूवी ने कितना कारोबार किया है। नयी नवेली की छठे दिन की कमाई दशहरे के दिन पर नयी नवेली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। जिसे देख ये अनुमान लगाया जाने लगा कि यामी गौतम की ये मूवी आने वाले दिनों में भी बंपर कमाई करती हुई नजर आएगी। लेकिन विजयादशमी के दूसरे दिन अचानक से समीकरण बदल गया है और फिल्म के बिजनेस में गिरावट दर्ज हुई है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हॉरर कॉमेडी फिल्म नयी नवेली की कुल लागत 30 करोड़ से अधिक है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मूवी को कमर्शियल तौर पर और भी अधिक शानदार परफॉर्मेंस देनी होगी। नयी नवेली में यामी गौतम के अलावा अनुराग ठाकुर, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजभर और राजेश दुबे जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिका को अदा किया है।