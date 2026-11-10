रणबीर की Ramayana के लिए टेंशन बनी ये एक्शन-कॉमेडी फिल्म! चार गुना ज्यादा कमाकर तमिल बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नो डाउट रामायणम् (Ramayana) दुनियाभर में जमकर नोट छाप रही है, लेकिन एक भाषा में रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म, एक हालिया रिलीज एक्शन-कॉमेडी फिल्म से पीछे हो गई है। इस फिल्म ने सिंगल डे एक भाषा में रामायणम् से चार गुना ज्यादा कमाई कर ली है।

यह फिल्म है 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सीन (Scene Movie)। एक्शन और कॉमेडी से भरी फिल्म में सूर्या ने मुख्य भूमिका निभाई है। सूर्या के अलावा फिल्म में नजरिया नाजिम और नासलेन भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म चार दिन में ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है।

रामायणम् से चार गुना ज्यादा कमाई सूर्या स्टारर सीन फिल्म ने एक दिन में ही रामायणम् से तमिल भाषा में चार गुना ज्यादा कमाकर इतिहास रच दिया है। यह फिल्म रामायणम् के एक दिन बाद रिलीज हुई। भले ही ओवरऑल फिल्म, रणबीर की पौराणिक फिल्म को पछाड़ पाने में असफल हो, लेकिन तमिल भाषा में इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सीन का कहर है।

सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, सोमवार को सीन फिल्म ने इतना जबरदस्त कलेक्शन किया कि रामायणम् भी पीछे हो गई। तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई सीन ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 21.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। सिर्फ तमिल में फिल्म की कमाई 17.90 करोड़ रुपये हो गई।