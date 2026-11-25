एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नितेश तिवारी की रामायणम् (Ramayana Part 1) विश्वभर में सफलता का एक नया इतिहास लिख रही है। सोमवार को ही मूवी को प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स क्रिटिक्स च्वाइस में दो अलग कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इसके बाद रणबीर-यश की मेगा बजट मूवी ने वैश्विक स्तर पर एक और नया मुकाम हासिल किया है।

नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी 4 हजार करोड़ की रामायणम् ने ऑफिशियली 84वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards 2027) की रेस में एंट्री मार ली है। रणबीर कपूर की रामायणम् जिन दो मुख्य कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी लिस्ट में शामिल हुई है, वहां मूवी का मुकाबला ड्यून पार्ट 3 और स्पाइडर-मैन जैसी बड़ी फिल्मों से होने वाला है।

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2027 में 2 कैटेगरी में की गई सबमिट भारतीय महाकाव्य रामायणम् को 'बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा' और 'बेस्ट मोशन पिक्चर-नॉन इंग्लिश लैंग्वेज' कैटेगरी में सबमिट किया गया है, जो मूवी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक अहम पड़ाव है। वैरायटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोल्डन ग्लोब के मेंबर्स को भेजी गई 88 फिल्मों में रामायणम् का नाम भी शामिल है, जिसे बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सबमिट किया गया है।

मूवी को सोनी पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म के तहत लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें रणबीर कपूर और यश का नाम मेल लीड के तौर पर चुना गया। नितेश तिवारी को डायरेक्टर के तौर पर क्रेडिट दिया गया, जबकि श्रीधर राघवन का नाम स्क्रीनप्ले के लिए लिस्ट में दिया गया।

बेस्ट मोशन पिक्चर-नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में भी बनी दावेदार रामायणम् को गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2027 के लिए बेस्ट मोशन पिक्चर-नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के 42 दावेदारों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, जहां इसे 'इंडियन ड्रामा' के तौर पर प्रेजेंट किया गया। इस कैटेगरी में भी नितेश तिवारी-रणबीर सबको सेम क्रेडिट ही दिया गया। हालांकि, ए.आर.रहमान के कंपोज किए गए म्यूजिक को 'बेस्ट ओरिजिनल स्कोर' की 100 फिल्मों या 'बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग' के 51 गानों की लिस्ट में जगह नहीं मिली है।

ड्यून पार्ट 3 से इस कैटेगरी से डायरेक्ट टक्कर 84वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स की एलिजिबलिटी लिस्ट में सात कैटेगरी में अलग-अलग फिल्मों को शामिल किया गया है। ये कैटेगरी 'बेस्ट मोशन पिक्चर-ड्रामा', 'बेस्ट मोशन पिक्चर- म्यूजिकल और कॉमेडी, बेस्ट एनिमेटेड फीचर', 'बेस्ट मोशन पिक्चर- नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट शामिल है।