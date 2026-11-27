दीपेश पांडेय, मुंबई। चार दशक से ज्यादा समय से हिंदी और मराठी सिनेमा में सक्रिय अभिनेता अजिंक्य देव (Ajinkya Deo) ने 85 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। प्रख्यात मराठी कलाकार रमेश देव और सीमा देव के बेटे अजिंक्य के लिए काम के नजरिए से यह साल काफी अच्छा रहा।

इस साल हिंदी में उनके तीन प्रोजेक्ट 'रामायणम्', 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' और वेब सीरीज 'ब्राउन' (Brown) प्रदर्शित हुई। 'रामायणम्' में विश्वामित्र की भूमिका निभाने वाले अजिंक्य ने ऑडिशन दशरथ के रोल के लिए दिया था। दशरथ का रोल नहीं निभाना चाहते थे अजिंक्य वह बताते हैं, "करीब दो-तीन साल पहले कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे फोन पर कहा था कि आप स्वयं ही दशरथ के रोल के लिए अपना एक टेस्ट वीडियो भेज दीजिए। लेकिन तब मैं उतना खुश नहीं था कि रणबीर कपूर के पिता की भूमिका है। उस समय मैं दो-तीन मराठी फिल्मों में केंद्रीय भूमिकाएं निभा रहा था।"

पिता से पड़ी थी डांट अजिंक्य ने आगे बताया, "तब मेरे पिता जी जीवित थे, उन्होंने मुझे डांटा कि इतना अच्छा रोल है, तुम्हें जरूर इसके लिए ऑडिशन देना चाहिए। फिर मैंने वीडियो भेजा। कई महीनों बाद मुझे उनकी तरफ से फोन आया कि आपको दशरथ के रोल के लिए तो नहीं, लेकिन विश्वामित्र के रोल के लिए चुन लिया गया है।"