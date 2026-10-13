Exclusive: अरुण गोविल नहीं पहले ये एक्टर बनने वाले थे राजा दशरथ, 4000 करोड़ी Ramayana में निभा रहे अब अहम किरदार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा की 'रामायण: पार्ट 1' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में 39 साल पहले आई रामानंद सागर की रामायण में श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में नजर आएंगे।

लेकिन क्या आप जानते हैं इस किरदार के लिए पहले किसी और एक्टर का ऑडिशन लिया गया था? लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि वे रामायण (Ramayana) में किसी और किरदार के लिए फिट बैठे। वे एक्टर थे अजिंक्य देव (Ajinkya Deo), जिन्होंने दैनिक जागरण से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने ऑडिशन के बारे में बताया-

अरुण गोविल निभा रहे दशरथ का किरदार रामायण: पार्ट 1 में अरुण गोविल (Arun Govil) दशरथ के किरदार में नजर आएंगे। जिन्होंने 1987 में आई रामानंद सागर की टीवी सीरीज रामायण में राम का किरदार निभाया था और वे घर-घर में फेमस हो गए थे।

रामायण के बारे में रामायण दो पार्ट में रिलीज होगी, पहला पार्ट दीवाली 2026 पर रिलीज होगा वहीं दूसरा पार्ट दीवाली 2027 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। फिल्म में राम के किरदार में रणबीर कपूर, सीता के किरदार में साई पल्लवी, रावण के किरदार में यश, लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे नजर आएंगे।