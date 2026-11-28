एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा की एपिक फिल्म 'रामायणम्' ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरस्त ओपनिंग की और आठ दिनों में ही दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार लिया। इस शुक्रवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 23 दिन पूरे कर लिए हैं। आइए जानते हैं एपिक फिल्म ने घरेलू के साथ-साथ दुनियाभर में कितनी कमाई की?

रामायणम् बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 23 सैकनिल्क के मुताबिक, रामायणम् (Ramayana) ने 64.85 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर ओपनिंग की थी। इसके बाद पहले वीकेंड तक थोड़ा उतार चढ़ाव देखा लेकिन पहले ही मंडे को इसने एक दिन में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। इसके बाद आठ दिनों का टोटल नेट कलेक्शन 564.60 करोड़ रुपये था और दुनियाभर में फिल्म ने 1, 000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया।

23वें दिन की बात करें तो फिल्म ने कमाई में गिरावट दर्ज की है। इसने शुक्रवार को 8.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है जो कि अब तक का सबसे कम कलेक्शन है। 21वें दिन से फिल्म सिंगल डिजीट में ही कमाई कर रही है। इस कलेक्शन के साथ ही फिल्म की टोटल नेट इंडिया कमाई 1000.55 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 1,195.10 करोड़ रुपये हो गया है।

दुनियाभर में किया धांसू कलेक्शन वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो रामायणम् ने दुनियाभर में शुक्रवार तक 1790.10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। जिसमें 595 करोड़ रुपये ज्यादा ओवरसीज कलेक्शन शामिल है। डे कलेक्शन रामायणम् टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 1000.55 करोड़ रुपये रामायणम् ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 1,195.10 करोड़ रुपये रामायणम् वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1790.10 करोड़ रुपये रामायणम् ओवरसीज कलेक्शन 595 करोड़ रुपये रामायणम् के बारे में 'रामायणम्: पार्ट 1' 2026 की एक पौराणिक फिल्म है। इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और श्रीधर राघवन के साथ मिलकर उन्होंने इसकी पटकथा लिखी है। नमित मल्होत्रा और यश द्वारा निर्मित यह फिल्म वाल्मीकि रचित हिंदू महाकाव्य 'रामायण' पर आधारित है।