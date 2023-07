Oppenheimer Box Office Day 6: भारत में 100 करोड़ की तरफ बढ़ रही है ओपेनहाइमर, बुधवार तक छाप चुकी है इतने नोट

Oppenheimer Box Office Day 6 Collection रॉकी और रानी की प्रेम कहानी कल यानी कि 28 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी लेकिन उससे पहले हॉलीवुड की दो बड़ी फिल्मों ओपेनहाइमर और बार्बी के बीच इंडिया में कड़ा मुकाबला चल रहा है। क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी ये फिल्म भारत में अब धीरे-धीरे 100 करोड़ की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। जानिए फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट।

Oppenheimer Box Office Day 6 Christopher Nolan Film Soon Enter 100 Crore Club in India/Instagram

