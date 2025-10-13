Language
    Lokah Collection: डेढ़ महीने में सुपरहीरो मूवी ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, बनी मलयालम की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:05 AM (IST)

    Lokah Chapter 1 Chandra Box Office Collection: दुलकर सलमान निर्मित सुपरहीरो मूवी लोका चैप्टर 1 चंद्रा कमाई के मामले में इतनी आगे निकल गई है कि इसने मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर मूवी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस पर लोका ने इतिहास रच दिया है। जानिए इस बारे में। 

    लोका चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लो बजट की फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाती हैं तो उसकी गूंजी पूरी दुनिया में होती है। इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई मलयालम सुपरहीरो मूवी लोका चैप्टर 1 चंद्रा (Lokah Chapter 1 Chandra) जब आई तो किसी को नहीं लगा था कि यह मलयालम सिनेमा की ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाएगी।

    दुलकर सलमान निर्मित सुपरहीरो मूवी लोका ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने पर मजबूर किया। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने भी खूब सराहा है। डेढ़ महीने से बड़े पर्दे पर राज कर रही लोका ने अब बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा है।

    धीमी शुरुआत से लोका ने मचाई सनसनी

    लोका पहले दिन सिर्फ मलयालम भाषा में रिलीज हुई थी और ओपनिंग बहुत धीमी हुई थी। पहले दिन इस फिल्म ने मात्र 2.7 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी। किसे पता था कि इतनी ओपनिंग के बाद यह फिल्म इस साल की हाइएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में शामिल हो जाएगी।

    Lokah Chapter 1

    Photo Credit - X

    लोका ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

    इस फिल्म ने 45 दिन में तूफान ला दिया है। यह मलयालम सिनेमा की पहली फिल्म है जो 300 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। लोका चैप्टर 1 चंद्रा ने दुनियाभर में अभी तक 301.86 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है। सिर्फ भारत में फिल्म का कलेक्शन 155.61 करोड़ रुपये है।

    लोका ने तोड़ा मोहनलाल की मूवी का रिकॉर्ड

    इससे पहले मोहनलाल की फिल्म एल2 एम्पुरान मूवी मलयालम की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म थी, जिसने इसी साल 265 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया था। अब कल्याणी प्रियदर्शन और नासलेन की मूवी ने मोहनलाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

