Lokah Collection: डेढ़ महीने में सुपरहीरो मूवी ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, बनी मलयालम की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लो बजट की फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाती हैं तो उसकी गूंजी पूरी दुनिया में होती है। इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई मलयालम सुपरहीरो मूवी लोका चैप्टर 1 चंद्रा (Lokah Chapter 1 Chandra) जब आई तो किसी को नहीं लगा था कि यह मलयालम सिनेमा की ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाएगी।

दुलकर सलमान निर्मित सुपरहीरो मूवी लोका ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने पर मजबूर किया। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने भी खूब सराहा है। डेढ़ महीने से बड़े पर्दे पर राज कर रही लोका ने अब बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा है।

धीमी शुरुआत से लोका ने मचाई सनसनी लोका पहले दिन सिर्फ मलयालम भाषा में रिलीज हुई थी और ओपनिंग बहुत धीमी हुई थी। पहले दिन इस फिल्म ने मात्र 2.7 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी। किसे पता था कि इतनी ओपनिंग के बाद यह फिल्म इस साल की हाइएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में शामिल हो जाएगी।