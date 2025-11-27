50 लाख का बजट, 150 गुना ज्यादा कमाई, कांतारा चैप्टर 1-छावा को पछाड़ 2025 की नंबर-1 फिल्म ये थ्रिलर
Box Office 2025: इस साल छावा और कांतारा चैप्टर 1 जैसी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया। वहीं स्लीपर हिट के तौर पर सैयारा भी अव्वल निकली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2025 में एक मूवी ऐसी भी रिलीज हुई, जिसने 50 लाख के बजट में 150 गुना अधिक मुनाफा कमाया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2025 का ये साल भारतीय सिनेमा जगत के लिए कमर्शियल तौर पर मिला-जुला रहा है। एक तरफ सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स की कमबैक फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर फिसड्डी साबित हुई, वहां डेब्युटांट अहान पांडे की सैयारा जैसी मूवी स्लीपर हिट बनी।
इसके अलावा छावा और कांतारा चैप्टर 1 जैसी मूवीज ने भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी फिल्में इस साल की सबसे सफल मूवीज नहीं हैं। बल्कि एक फिल्म ऐसी है, जिसने 50 लाख के बजट में 150 गुना अधिक मुनाफा कमाया है। आइए जानते हैं कि वह मूवी कौन सी है।
2025 की सबसे सफल फिल्म ये
इस साल साउथ और हिंदी की तरफ कम बजट वाली फिल्मों को बोलबाला देखने को मिला है। उनमें एक गुजराती फिल्म लालो- कृष्णा सदा सहायताते का नाम भी शामिल होता है। 10 अक्टूबर 2025 को इस भक्ति ड्रामा मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मूवी का बजट महज 50 लाख रुपये था और इसने 75 करोड़ का रिकॉर्डतोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया।
लालो- कृष्णा सदा सहायताते मूवी का डायरेक्शन अंकित सखिया ने किया, जबकि इसकी कास्ट में रीवा राछ, श्रुहाद गोस्वामी, करण जोशी, अंशू जोशी और मिष्टी कडेचा जैसे गुजराती सिनेमा के कलाकार अहम भूमिकाओं में मौजूद हैं। लालो- कृष्णा सदा सहायताते के मुनाफे के बारे में जिक्र किया जाए तो वह बजट से 150 गुना से अधिक है, जो छावा, कांतारा चैप्टर 1 और सैयारा जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज से काफी ज्यादा है।
इस तरह से लालो- कृष्णा सदा सहायताते इस साल की सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली एकमात्र फिल्म बन गई है। बिना किसी बड़े सुपरस्टार के इस गुजराती फिल्म ने ये साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो तो फिल्म चल पड़ती है और मोटी कमाई कर सकती है।
आईएमडीबी से मिली टॉप की रेटिंग
लालो- कृष्णा सदा सहायताते की सफलता का अंदाजा उसकी टॉप की आईएमडीबी रेटिंग के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है। इस मूवी को आईएमडीबी (IMDB) की तरफ से 8.7/10 की पॉजिटिव रेटिंग मिली है, जो ये बताने के लिए काफी है कि वाकई लालो- कृष्णा सदा सहायताते (Laalo: Krishna Sada Sahaayate) एक मस्ट वॉच थ्रिलर है।
