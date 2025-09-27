Language
    Homebound Box Office Day 1: ऑस्कर जाने वाली 'होमबाउंड' बॉक्स ऑफिस पर पास या फेल? आ गया रिजल्ट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:18 PM (IST)

    Homebound Box Office Collection भारत की ओर से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री के तौर पर जाने वाली फिल्म होमबाउंड थिएटर्स में 26 सितंबर को रिलीज हुई। फिल्म का प्रीमियर मई में कान्स फिल्म फेस्टिवल में हो चुका है जहां फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। आइए देखते हैं ऑस्कर जाने वाली फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहा।

    26 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई होमबाउंड

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 98वें एकेडमी पुरस्कारों में भारत की ऑफिशियल एंट्री होमबाउंड आखिरकार 26 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो गई। हालांकि, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म होने के बावजूद इसे देश भर में लिमिटेड शो के साथ रिलीज किया गया। देश भर के मल्टीप्लेक्स में फिल्म के केवल 400 शो ही चले। तो चलिए जानते हैं फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की।

    होमबाउंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

    भारत में रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड (CBFC) ने इसमें 11 बदलाव किए। जबकि यह फिल्म पहले ही कान्स और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय समारोहों में पहचान बना चुकी थी। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार 'होमबाउंड' ने अपने पहले दिन 29 लाख रुपये कमाए।

    लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुई होमबाउंड

    ट्रेड विश्लेषक कोमल नाहटा ने स्क्रीन को बताया, 'मेकर्स ने इसे लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज किया क्योंकि यह एक नॉर्मल कमर्शियल फिल्म नहीं है। वे इसे माउथ पब्लिसिटी के जरिए आगे बढ़ाना चाहते थे।यह ईशान खट्टर की धड़क और फोन भूत के ओपनिंग कलेक्शन से काफी कम है। धड़क ने पहले दिन 8.71 करोड़ और फोन भूत ने पहले दिन 2.05 करोड़ रुपये कमाए थे।

    इंटरटेनशल फिल्म फेस्टिवल में मिला स्टैंडिंग ओवेशन

    कान फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर के बाद इस फिल्म को टोरंटो इंटरटेनशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। दोनों जगह फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मि यह फिल्म जर्नलिस्ट बशारत पीर के आर्टिकल टेकिंग अमृत होम से प्रेरित है।

    यह एक मुस्लिम और एक दलित की बचपन की दोस्ती को दर्शाती है, जो पुलिस की नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यह उन्हें वह सम्मान दिलाएगी जो उन्हें उनकी कास्ट के कारण लंबे समय से नहीं मिल पाया। हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कॉर्सेसी इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और इसे करण जौहर और अदार पूनावाला ने प्रोड्यूस किया है।

