Homebound Box Office Day 1: ऑस्कर जाने वाली 'होमबाउंड' बॉक्स ऑफिस पर पास या फेल? आ गया रिजल्ट

Homebound Box Office Collection भारत की ओर से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री के तौर पर जाने वाली फिल्म होमबाउंड थिएटर्स में 26 सितंबर को रिलीज हुई। फिल्म का प्रीमियर मई में कान्स फिल्म फेस्टिवल में हो चुका है जहां फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। आइए देखते हैं ऑस्कर जाने वाली फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहा।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 98वें एकेडमी पुरस्कारों में भारत की ऑफिशियल एंट्री होमबाउंड आखिरकार 26 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो गई। हालांकि, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म होने के बावजूद इसे देश भर में लिमिटेड शो के साथ रिलीज किया गया। देश भर के मल्टीप्लेक्स में फिल्म के केवल 400 शो ही चले। तो चलिए जानते हैं फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की।

होमबाउंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 भारत में रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड (CBFC) ने इसमें 11 बदलाव किए। जबकि यह फिल्म पहले ही कान्स और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय समारोहों में पहचान बना चुकी थी। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार 'होमबाउंड' ने अपने पहले दिन 29 लाख रुपये कमाए।

इंटरटेनशल फिल्म फेस्टिवल में मिला स्टैंडिंग ओवेशन कान फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर के बाद इस फिल्म को टोरंटो इंटरटेनशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। दोनों जगह फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मि यह फिल्म जर्नलिस्ट बशारत पीर के आर्टिकल टेकिंग अमृत होम से प्रेरित है।