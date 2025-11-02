Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: वीकेंड पर हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने की धुआंधार कमाई, 12वें दिन कमाए इतने करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 10 दिनों के शानदार ओपनिंग वीक के बाद फिल्म दूसरे हफ्ते में भी अच्छी रफ्तार दिखा रही है। दूसरे शुक्रवार को मामूली गिरावट के बाद शनिवार को इच्छी कमाई की।

एक दीवाने की दीवानियत कलेक्शन डे 12 बॉलीवुड की यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म अपने लिए अच्छे शो काउंट हासिल करने में कामयाब रही है। जैसी कि उम्मीद थी दूसरे वीकेंड में भी फिल्म ने अच्छी कमाई की है। दूसरे शनिवार 11वें दिन इसने 2.35 करोड़ कमाए। वहीं शनिवार 12वें दिन फिल्म ने 34.04% की बढ़ोतरी के साथ 3.15 करोड़ कमाए। इसी के साथ फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यानि फिल्म की 12 दिनों की कुल कमाई 60.65 करोड़ रुपये हो गई है।