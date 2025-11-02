Language
    Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: वीकेंड पर हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने की धुआंधार कमाई, 12वें दिन कमाए इतने करोड़

    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 12: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे वीकेंड पर जबरदस्त कलेक्शन किया है। थामा जैसी बड़ी फिल्म से टक्कर मिलने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

    एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 10 दिनों के शानदार ओपनिंग वीक के बाद फिल्म दूसरे हफ्ते में भी अच्छी रफ्तार दिखा रही है। दूसरे शुक्रवार को मामूली गिरावट के बाद शनिवार को इच्छी कमाई की।

    एक दीवाने की दीवानियत कलेक्शन डे 12

    बॉलीवुड की यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म अपने लिए अच्छे शो काउंट हासिल करने में कामयाब रही है। जैसी कि उम्मीद थी दूसरे वीकेंड में भी फिल्म ने अच्छी कमाई की है। दूसरे शनिवार 11वें दिन इसने 2.35 करोड़ कमाए। वहीं शनिवार 12वें दिन फिल्म ने 34.04% की बढ़ोतरी के साथ 3.15 करोड़ कमाए। इसी के साथ फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यानि फिल्म की 12 दिनों की कुल कमाई 60.65 करोड़ रुपये हो गई है।

    फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

    एक दीवाने की दीवानियत के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 78.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। जिसमें ओवरसीज कलेक्शन 10.30 करोड़ रुपये है वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 68.20 करोड़ रुपये है। बता दें यह कलेक्शन 11 दिनों का है, 12वें दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े सामने आना अभी बाकी है।

    फिल्म के बारे में

    मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित और देसी मूवीज फैक्टरी के बैनर तले अंशुल राजेंद्र गर्ग और दिनेश जैन द्वारा निर्मित यह रोमांटिक ड्रामा 21 अक्टूबर को आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म में हर्शवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने लीड रोल निभाया है। फिल्म के साथ इस वक्त थिएटर्स में थामा के अलावा, द ताज स्टोरी और बाहुबली द एपिक चल रही है।

