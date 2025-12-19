Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar Worldwide Collection: गुरुवार को 'धुरंधर' का नया कारनामा, 1 दिन में दुनियाभर में कर डाला इतने करोड़ का बिजनेस

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:58 AM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection Day 14: फिल्म हो तो 'धुरंधर' जैसी। इस वक्त हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है 'धुरंधर'। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुलेट ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 14/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर क्या करके मानेगा, इसका अंदाजा लगाना अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही, ये फिल्म विदेशों में तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दो दिन में फिल्म 'बाहुबली' और 'पुष्पा' जैसी फिल्मों का काम तमाम करते हुए एक नए क्लब में शामिल हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने गुरुवार को तो नया कारनामा कर दिखाया है। एक ही दिन में फिल्म ने इतना ज्यादा बिजनेस किया है कि रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर को साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। फिल्म का 14वें दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन हुआ, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    14वें दिन दुनियाभर में 'धुरंधर' की बल्ले-बल्ले

    पाकिस्तान सहित छह गल्फ कंट्रीज में भले ही 'धुरंधर' की कहानी को निशाना बनाकर उन्हें बैन किया गया हो, लेकिन इसका असल फिल्म के कलेक्शन पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। मूवी ने महज 14 दिनों के अंदर ही ये साबित कर दिया है कि अगर फिल्म की कहानी में दम है तो ऑडियंस खुद ब खुद थिएटर की ओर खिंची चली आएगी। 13वें दिन 664 करोड़ के आसपास का बिजनेस करने वाली ये मूवी गुरुवार को 700 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है।

    यह भी पढ़ें- धुरंधर ने पाकिस्तानियों के सामने उजागर किया मुल्क का आतंकी चेहरा, ISI के लिए खड़ी हुई समस्या

    सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर ने गुरुवार को सिंगल डे में दुनियाभर में 38 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर रणवीर की स्पाई थ्रिलर फिल्म का कलेक्शन 702 करोड़ पहुंच चुका है।

    dhurandhar worldwide day 13 collection

    विदेशों में कहां-कहां रिलीज हुई 'धुरंधर'?

    अक्षय खन्ना-संजय दत्त स्टारर धुरंधर विदेशों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाईटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों में रिलीज हुई।ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने जहां 14 करोड़ के आसपास कमाए, तो वहीं अमेरिका में फिल्म का कलेक्शन 35 करोड़ 34 लाख तक हुआ। इसके अलावा मूवी ने यूके में फिल्म ने 14 करोड़ 79 लाख रुपए कमाए। 

    [image] - 9938418

    विदेशों में फिल्म की रफ्तार काफी तेज है, यही वजह है कि धुरंधर ने ओवरसीज मार्केट में अभी तक 150 करोड़ की कमाई कर डाली है। अब बस फैंस को इंतजार है तो 'धुरंधर-2' का जो अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगी।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Box Office Collection Day 14: बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूटी 'धुरंधर', 14वें दिन ही दिखा दिया ये कमाल