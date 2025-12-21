Dhurandhar Collection Day 17: 'धुरंधर' के सामने चारों खाने चित पड़ीं ब्लॉकबस्टर फिल्में, रविवार को हुई धांसू कमाई
Dhurandhar Box Office Collection Day 17: फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है। तीसरे वीकेंड में इसकी कमाई में और इजाफा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर ने अपने तीसरे वीकेंड को शानदार तरीके से समाप्त करने की कोशिश की है। केवल शुक्रवार और रविवार के बीच भारत में फिल्म ने लगभग 100 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। यह हिंदी फिल्म के लिए एक और रिकॉर्ड है, जिसे रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म ने अब नियमित रूप से बनाना शुरू कर दिया है।
कितने करोड़ से की थी ओपनिंग
इसके साथ ही, आदित्य धर की यह फिल्म कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ चुकी है। फिल्म ने जब 28 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये धुंआधार शुरुआत की थी तब हर किसी को ये तो पता था कि फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी लेकिन इतना अच्छा ये शायद खुद आदित्य धर ने भी नहीं सोचा होगा।
तीसरे हफ्ते में अच्छे आंकड़े की उम्मीद
धुरंधर ने अपने पहले 16 दिन टिकट विंडो पर 517 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसमें तीसरे शनिवार का बेहद मजबूत प्रदर्शन शामिल है, जब फिल्म ने शुक्रवार की तुलना में 52% की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए भारत में 34.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। धुरंधर ने रविवार को और भी शानदार शुरुआत की, सुबह के शो में 45% और दोपहर के शो में 78% ऑक्यूपेंसी रही, जो शनिवार के आंकड़ों से 40% अधिक है। इसका मतलब है कि रविवार का कलेक्शन शुक्रवार से काफी अधिक होने की उम्मीद है।
कितना रहा 17वें दिन का कलेक्शन?
फिलहाल सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक धुरंधर ने 28.8 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इससे भारत में इसका कुल घरेलू कलेक्शन 546.05 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह रविवार को, धुरंधर ने सनी देओल की 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। गदर 2 ने रिलीज के समय 525 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। इसने शाहरुख खान की पठान (543 करोड़ रुपये) के कुल कलेक्शन को भी पार कर लिया है। अब ये सीधा रणबीर कपूर की एनिमल (553 करोड़ रुपये) के सिंहासन को हिलाने की कोशिश में है। धुरंधर अगर ऐसा करती है तो ये उसके लिए अपने आप में एक उपलब्धि होगा क्योंकि एनिमल और पठान को अपने डब किए वर्जन का फायदा मिला था।
आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी अहम भूमिकाओं में हैं। इसका दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज होगा।
