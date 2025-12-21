Dhurandhar Collection Day 17: 'धुरंधर' के सामने चारों खाने चित पड़ीं ब्लॉकबस्टर फिल्में, रविवार को हुई धांसू कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर ने अपने तीसरे वीकेंड को शानदार तरीके से समाप्त करने की कोशिश की है। केवल शुक्रवार और रविवार के बीच भारत में फिल्म ने लगभग 100 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। यह हिंदी फिल्म के लिए एक और रिकॉर्ड है, जिसे रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म ने अब नियमित रूप से बनाना शुरू कर दिया है।

कितने करोड़ से की थी ओपनिंग इसके साथ ही, आदित्य धर की यह फिल्म कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ चुकी है। फिल्म ने जब 28 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये धुंआधार शुरुआत की थी तब हर किसी को ये तो पता था कि फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी लेकिन इतना अच्छा ये शायद खुद आदित्य धर ने भी नहीं सोचा होगा।