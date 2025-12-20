Dhurandhar Collection Day 16: धुंरधर की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस, सिर्फ 16 दिन में छुआ जादुई आंकड़ा
Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने दो हफ्तों में ही शाह रुख खान की जवान ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) की रफ्तार को बॉक्स ऑफिस पर रोकना मुश्किल सा नजर आ रहा है। इस वजह से 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म को भी टाल दिया गया है। अब इक्कीस (Ikkis Release Date) 1 जनवरी को रिलीज होगी। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं और अभी भी अपने शिकार पर है।
दूसरे दिन धुरंधर ने किया कमाल
आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसने यह उपलब्धि मात्र 15 दिनों में हासिल कर ली। फिल्म ने 28 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी और आज ये आंकड़ा 500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। धुरंधर ने सबसे ज्यादा कमाल दूसरे हफ्ते में दिखाया जोकि अन्य फिल्मों के लिए कठिन टास्क लगता है। ज्यादातर फिल्में दूसरा हफ्ता आते-आते धीमी पड़ जाती हैं लेकिन धुरंधर ने अपने 10वें दिन सबसे ज्यादा 58 करोड़ और फिर 9वें दिन 53 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। इसके साथ फिल्म ने अपने पहले हफ्ते 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
कितना रहा 16वें दिन का कलेक्शन?
वहीं अब 16वें दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। फिल्म ने 16वें दिन 21.86 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। ये अर्ली ट्रेंड्स हैं और अभी इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 504.86 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म निर्माता जियो स्टूडियोज ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अपडेट दिया था। फिल्म ने शुक्रवार को,यानी अपने 15वें दिन, 23.70 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही फिल्म का कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़कर 503.20 करोड़ रुपये हो गया। यह भारत में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज हिंदी फिल्म है। पोस्ट में लिखा गया, "इतिहास रचा गया, सबसे तेज 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा।"
शाह रुख खान की इस फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड
इस तरह रणवीर सिंह की फिल्म ने शाह रुख खान की जवान और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल रिलीज हुई फिल्म पुष्पा 2: द रूल ने सबसे कम समय में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। अल्लू अर्जुन अभिनीत यह तेलुगु फिल्म पूरे भारत में रिलीज हुई थी और इसने 11 दिनों में 552.1 करोड़ रुपये कमाए थे। Sacnilk के अनुसार, धुरंधर ने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने रिलीज के 18 दिनों के भीतर 505.95 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर अभिनीत कॉमेडी-हॉरर फिल्म स्त्री 2 ने 2024 में रिलीज के 22 दिनों के भीतर 503.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
