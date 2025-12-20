Dhurandhar Collection Day 16: धुंरधर की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस, सिर्फ 16 दिन में छुआ जादुई आंकड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) की रफ्तार को बॉक्स ऑफिस पर रोकना मुश्किल सा नजर आ रहा है। इस वजह से 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म को भी टाल दिया गया है। अब इक्कीस (Ikkis Release Date) 1 जनवरी को रिलीज होगी। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं और अभी भी अपने शिकार पर है।

दूसरे दिन धुरंधर ने किया कमाल आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसने यह उपलब्धि मात्र 15 दिनों में हासिल कर ली। फिल्म ने 28 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी और आज ये आंकड़ा 500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। धुरंधर ने सबसे ज्यादा कमाल दूसरे हफ्ते में दिखाया जोकि अन्य फिल्मों के लिए कठिन टास्क लगता है। ज्यादातर फिल्में दूसरा हफ्ता आते-आते धीमी पड़ जाती हैं लेकिन धुरंधर ने अपने 10वें दिन सबसे ज्यादा 58 करोड़ और फिर 9वें दिन 53 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। इसके साथ फिल्म ने अपने पहले हफ्ते 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।