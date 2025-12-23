Christmas 2025: बॉक्स ऑफिस पर दिखेगा महा क्लैश, बॉलीवुड और साउथ की होगी जंग
Christmas Releases: हर बार की तरह इस बार भी क्रिसमस का फेस्टिवल एंटरटेनमेंट के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। आने वाले 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में कई ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के लिए फेस्टिव सीजन हमेशा से बेहद खास रहता है। इस बार क्रिसमस का त्योहार भी फिल्मों की रिलीज के हिसाब से बेहद अहम होने वाला है। हिंदी सिनेमा साउथ और हॉलीवुड की तरफ से आने वाले 25 दिसंबर को कई मोस्ट अवेटेड मूवीज सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होने वाली हैं।
ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सी फिल्में हैं, जिनके बीच क्रिसमस के मौके पर जबरदस्त बॉक्स ऑफिस पर क्लैश देखने को मिलेगा।
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri)
25 दिसंबर को हिंदी सिनेमा की तरफ इस बार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर समीर संजय विध्वंस ने किया है, जबकि इसके निर्माता बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर करण जौहर हैं। इस मूवी से फैंस को काफी उम्मीदें हैं। इसके ट्रेलर को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कार्तिक और अनन्या की जोड़ी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के जरिए ऑडियंस की दिल जीत सकती है।
वृषभ (Vrusshabh)
क्रिसमस के मौके पर साउथ रिलीज के बारे में बात की जाए तो उसमें मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल की फिल्म वृषभ का नाम शामिल है। इस साल सस्पेंस थ्रिलर मूवी थुडारम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले मोहनलाल इस बार ड्रामा पीरियड कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। 25 दिसंबर के दुनियाभर के सिनेमाघरों में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा।
एनाकोंडा (Anaconda)
हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें एनाकोंडा का नाम शामिल है। मालूम हो कि एनाकोंडा फ्रेंचाइजी की इस नई किस्त को क्रिसमस के मौके मद्देनजर रखते हुए 25 दिसंबर को वर्ल्डवाइड थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। जैक ब्लैक और पॉल रूड स्टारर इस मूवी को लेकर इंडियन ऑडियंस में काफी क्रेज नजर आ रहा है।
एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat)
सिर्फ सिनेमाघर नहीं बल्कि ओटीटी (OTT) पर भी लेटेस्ट रिलीज की बहार देखने को मिलेगी। हर्षवर्धन राणे और सोनमा बाजवा की इस साल की सुपरहिट फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को बड़े पर्दे के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Zee5) पर 25 दिसंबर को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
