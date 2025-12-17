Akhanda 2 Collection Day 5: धुरंधर की कमाई में सेंध लगाने की कोशिश में नंदामुरी, छठवें दिन बदल गया समीकरण

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नंदामुरी बालाकृष्ण (Nandamuri Balakrishna) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम' ( Akhanda 2: Thaandavam) ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया। भारत में तीन दिनों में ही फिल्म ने 60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया। धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म के बीच भी फिल्म ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है।

12 दिसंबर को रिलीज हुई थी फिल्म अखंडा 2 सिनेमाघरों में 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी और पहले दिन इसने 22.5 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि दूसरे दिन इसका ग्राफ थोड़ा गिरा लेकिन इसके बावजूद 15 करोड़ रुपये की कमाई पूरी हुई। वीकेंड के साथ-साथ फिल्म वीकडे पर भी बेहतरीन कमाई कर रही है। उस हिसाब से मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता भी पूरा होने वाला है। वहीं इसके छठवें दिन के अर्ली ट्रेंड्स भी आ चुके हैं। छठवें दिन यानी बुधवार को फिल्म ने 2.21 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 72.81 करोड़ रुपये हो गया है।