Akhanda 2 Collection Day 5: धुरंधर की कमाई में सेंध लगाने की कोशिश में नंदामुरी, छठवें दिन बदल गया समीकरण
Akhanda 2 Collection: नंदामुरी बालाकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने तीन दिनों में भारत ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नंदामुरी बालाकृष्ण (Nandamuri Balakrishna) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम' ( Akhanda 2: Thaandavam) ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया। भारत में तीन दिनों में ही फिल्म ने 60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया। धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म के बीच भी फिल्म ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है।
12 दिसंबर को रिलीज हुई थी फिल्म
अखंडा 2 सिनेमाघरों में 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी और पहले दिन इसने 22.5 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि दूसरे दिन इसका ग्राफ थोड़ा गिरा लेकिन इसके बावजूद 15 करोड़ रुपये की कमाई पूरी हुई। वीकेंड के साथ-साथ फिल्म वीकडे पर भी बेहतरीन कमाई कर रही है। उस हिसाब से मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता भी पूरा होने वाला है। वहीं इसके छठवें दिन के अर्ली ट्रेंड्स भी आ चुके हैं। छठवें दिन यानी बुधवार को फिल्म ने 2.21 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 72.81 करोड़ रुपये हो गया है।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar Worldwide Collection: हे राम! मंगलवार को धुरंधर ने पलटा पूरा गेम, 12वें दिन तूफानी रफ्तार से हुई कमाई
दुनियाभर में फिल्म का कमाल
वहीं वर्ल्डवाइड लेवल पर फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और इसकी कमाई लगातार बढ़ रही है। फिल्म ने दुनियाभर में तीन दिनों में 108 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का सिनेमाघरों में प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वीकेंड के अलावा बाकी दिनों में भी यह सिनेमाघरों में कैसा प्रदर्शन करती है।
हर्षाली मल्होत्रा का साउथ डेब्यू
अखंडा 2 का सीधा कॉम्पटीशन कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 के साथ है जोकि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही हैं। असल में धुरंधर का क्रेज इस समय ज्यादा है जिसकी वजह से अखंडा 2 के लिए परफॉर्मेंस का तगड़ा जोर है। अखंड 2: थांडवम बालकृष्ण की 2021 में इसी नाम की फिल्म की अगली कड़ी है। इसमें अमयुक्ता, आधी पिनिशेट्टी और हर्षाली मल्होत्रा भी हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।