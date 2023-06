Adipurush Box Office Day 14: दो हफ्ते में ही आदिपुरुष का बिजनेस करोड़ से पहुंचा लाख, सत्यप्रेम... ने दिया झटका

Adipurush Box Office Collection Day 14 ओम राउत के डायरेक्शन में बनी फिल्म आदिपुरुष बॉक्स ऑफिस पर हिचकोले खा रही है। फिल्म का बिजनेस पहले ही गर्त में है। इस बीच अब कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा भी रिलीज कर दी गई है जिसे रिव्यू भी अच्छे मिल रहे हैं। आदिपुरुष का बिजनेस दो हफ्ते में ही लाखों में पहुंच गया है।

Adipurush Box Office Collection Day 14, Instagram

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush Box Office Collection Day 14: ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष ने 29 जून को रिलीज के 14 दिन पूरे कर लिए है। फिल्म पहले ही कुछ खास बिजनेस नहीं कर रही थी। वहीं, अब कलेक्शन करोड़ों से गिरकर लाखों में पहुंच गया है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की हालिया रिलीज फिल्म सत्यप्रेम की कथा भी आदिपुरुष को तगड़ा झटका दे रही है। फिल्म बीते दिन ही रिलीज हुई है और आदिपुरुष का बिजनेस धड़ाम कर दिया है। धड़ाम हुआ बिजनेस आदिपुरुष गिरते- पड़ते ही सही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने की पूरी कोशिश कर रही है। फिल्म देशभर 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली थी, लेकिन अब शायद आदिपुरुष रेंगकर भी यहां आकड़ा छू ना पाए। गुरुवार को हुई बस इतनी कमाई आदिपुरुष के गुरुवार के बिजनेस की बात करें तो शुरुआती आंकड़े एक बार फिर बिजनेस के गिरने की ओर इशारा कर रहे हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 30 जून को महज 90 लाख का बिजनेस किया है। फिल्म का टोटल कलेक्शन आदिपुरुष रिलीज के बाद से अब तक करोड़ों में कमाई कर रही थी, चाहे हालत कितनी भी खस्ता क्यों ना रही हो। वहीं, ये पहला मौका है जब आदिपुरुष की कमाई लाख में पहुंच गई है। इसके साथ ही आदिपुरुष ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 281.98 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है। ओपनिंग डे पर कमाए इतने करोड़ आदिपुरुष ने 16 जून को रिलीज के साथ देशभर में 86 करोड़ का नेट बिजनेस किया था। फिल्म ने ओपनिंग डे पर अच्छी शुरुआत की थी। हालांकि, फिल्म के डायलॉग्स को लेकर पहले दिन से ऐसी ट्रोलिंग शुरू हुई कि इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ा। दूसरे दिन ही आदिपुरुष का बिजनेस गिरकर 62.25 करोड़ पर सिमट गया। वीकेंड होने के बावजूद फिल्म के बिजनेस पर असर पड़ा। मुंह के बल गिरी फिल्म आदिपुरुष ने पहले रविवार को भारत में सभी भाषाओं में 69 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं, मंडे टेस्ट में फिल्म की कमाई इतनी गिर गई कि ट्रेड एनालिस्ट की भी भौहें तन गई। आदिपुरुष ने पहले सोमवार को सिर्फ 16 करोड़ का नेट बिजनेस किया था।

Edited By: Vaishali Chandra