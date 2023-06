1920 Horrors of The Heart Collection: 'आदिपुरुष' से आगे निकली अविका गौर की फिल्म, सोमवार को दमदार कारोबार

1920 Horrors of The Heart Collection बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त जरा हटके जरा बचके आदिपुरुष और 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सोमवार को कमाई के मामले में आदिपुरुष को अविका गौर स्टारर हॉरर फिल्म ने भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जानिए विक्रम भट्ट की फिल्म का चार दिनों का टोटल कलेक्शन।

1920 Horrors of the Heart Box Office Day 4 Avika Gor Film Beat Prabhas Kriti Sanon Adipurush on Monday/Instagram

HighLights 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट सोमवार को हुई इतनी कमाई कमाई के मामले में अविका गौर की फिल्म ने 'आदिपुरुष' को छोड़ा पीछे वर्ल्डवाइड और इंडिया में अब तक '1920 हॉरर ऑफ द हार्ट ' का टोटल कलेक्शन

