Ya Ali नहीं इस गाने से Zubin Garg ने बॉलीवुड में मचाई थी धूम, 18 साल पुराना गाना आज भी है आशिकों की पसंद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर जुबीन गर्ग ने भारतीय सिनेमा में कई यादगार गानों को अपनी आवाज दी है। असम, बंगाल और बॉलीवुड इंडस्ट्री से साथ ही जुबीन ने अपने करियर में 40 हजार गानों को अपने सुरों से संजोया है। हालांकि बॉलीवुड में या अली के लिए जुबीन गर्ग को जाना जाता है लेकिन इसके अलावा उन्होंने 18 साल पहले प्रीतम दा के साथ एक ऐसा गाना दिया था जो आज भी लव सॉन्ग पसंद करने वालों की लिस्ट में शुमार है।

कौन सा है वह गाना? जिस गाने के साथ जुबीन गर्ग ने बॉलीवुड में धूम मचाई थी वह है एक दिन तेरी राहों में (Ek Din Teri Raahon Mein)। इसके बोल हैं एक दिन तेरी राहों में, बांहों में पनाहों में आउंगा, एक दिन तेरा हो जाउंगा। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम थे और उन्होंने पहले इस गाने को जुबीन के साथ ही रिकॉर्ड किया था लेकिन रिलीज यह जावेद अली की आवाज में हुआ। अब इस गाने का रीमिक्स जुबीन गर्ग की आवाज में YouTube पर उपलब्ध है। जुबीन का यह गाना 2007 में 18 साल पहले आया था और आज भी लाखों लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में बना हुआ है। यह गाना अक्षय खन्ना और उर्वशी पर फिल्माया गया था।