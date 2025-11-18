Ya Ali नहीं इस गाने से Zubin Garg ने बॉलीवुड में मचाई थी धूम, 18 साल पुराना गाना आज भी है आशिकों की पसंद
सिंगर-कंपोजर Zubeen Garg आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके फैंस के दिलों में अमर रहेंगी, खासकर उनके गाने जो उनका पेशन था और अपने करियर में उन्होने करीब 40 हजार गीतों को अपनी आवाज दी। वे असम से थे और बॉलीवुड को भी उन्होंने कई गाने दिए हैं इन्हीं में से एक रोमांटिक गीत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर जुबीन गर्ग ने भारतीय सिनेमा में कई यादगार गानों को अपनी आवाज दी है। असम, बंगाल और बॉलीवुड इंडस्ट्री से साथ ही जुबीन ने अपने करियर में 40 हजार गानों को अपने सुरों से संजोया है। हालांकि बॉलीवुड में या अली के लिए जुबीन गर्ग को जाना जाता है लेकिन इसके अलावा उन्होंने 18 साल पहले प्रीतम दा के साथ एक ऐसा गाना दिया था जो आज भी लव सॉन्ग पसंद करने वालों की लिस्ट में शुमार है।
कौन सा है वह गाना?
जिस गाने के साथ जुबीन गर्ग ने बॉलीवुड में धूम मचाई थी वह है एक दिन तेरी राहों में (Ek Din Teri Raahon Mein)। इसके बोल हैं एक दिन तेरी राहों में, बांहों में पनाहों में आउंगा, एक दिन तेरा हो जाउंगा। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम थे और उन्होंने पहले इस गाने को जुबीन के साथ ही रिकॉर्ड किया था लेकिन रिलीज यह जावेद अली की आवाज में हुआ। अब इस गाने का रीमिक्स जुबीन गर्ग की आवाज में YouTube पर उपलब्ध है। जुबीन का यह गाना 2007 में 18 साल पहले आया था और आज भी लाखों लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में बना हुआ है। यह गाना अक्षय खन्ना और उर्वशी पर फिल्माया गया था।
40 हजार गानों को दी आवाज
जुबीन ने 40 भाषाओं में 40 हजार गाने म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है लेकिन बॉलीवुड में दिए गए उनके गाने आज भी लाखों दिलों की धड़कने हैं। जुबीन के फैंस ने उनके द्वारा गाए गए ओरिजिनल गाने को रिलीज करने की मांग की है, उनके निधन के बाद यह डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है।
इन बॉलीवुड गानों को जुबीन ने दी आवाज
जुबीन ने बॉलीवुड को या अली, जाना है, जिंदगी होश में, दिल तू ही बता, जीना क्या तेरे बिना, दिलरुबा, दर्द ए दिल, चांदनी रात है सनम, पाकिजा, वो भीगे पल, झूम बराबर झूम जैसे गाने दिए हैं। वहीं उन्होंने प्रमुख रूप से असम और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है।
