Zubeen Garg Death: हो गया खुलासा! क्या मर्डर थी जुबीन गर्ग की मौत? सिंगापुर पुलिस ने बताई सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर जुबीन गर्ग के निधन से पूरा देश सदमे में था, लेकिन एक सवाल सबके मन में घर करके बैठा है कि आखिर इतनी रहस्यमयी मौत हुई कैसे? क्या जुबीन के निधन के पीछे कोई साजिश थी या नेचुरल डेछ। अब हाल ही में सिंगापुर पुलिस ने इस बारे में अपडेट दी है। गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समुद्र में तैरते हुए गई जान सिंगापुर पुलिस ने बताया है कि मशहूर सिंगर ज़ुबीन गर्ग की मौत की जांच अभी भी जारी है। गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। बयान में कहा गया है, 'अब तक की हमारी जांच के आधार पर SPF को गर्ग की मौत में किसी गड़बड़ी का शक नहीं है'। जांच पूरी होने के बाद नतीजे सिंगापुर में स्टेट कोरोनर को सौंपे जाएंगे, जो कोरोनर इन्क्वायरी (CI) करेंगे, जो अभी जनवरी और फरवरी 2026 में होने वाली है।

यह भी पढ़ें- 'सिंगर जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं हत्या थी', असम CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान क्या कहना है SPF का SPF ने कहा कि CI एक फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है जिसे कोरोनर लीड करते हैं ताकि मौत के कारण और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। इसके नतीजे पूरे होने पर सार्वजनिक किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि सिंगापुर पुलिस इस मामले में पूरी और प्रोफेशनल जांच करेगी। SPF ने कहा, 'हम इसमें शामिल पक्षों से धैर्य और समझ की उम्मीद करते हैं। इस बीच हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे अटकलें न लगाएं और बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाएं'।