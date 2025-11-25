'सिंगर जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं हत्या थी', असम CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान

जुबीन की मौत पर बना सस्पेंस

20 सितंबर को सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) का आयोजन किया गया था। इस इवेंट में गाना गाने के लिए जुबीन सिंगापुर गए थे। 19 सितंबर की रात को जुबीन की लाश स्वीमिंग पुल में तैरती हुई मिली, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। जुबीन की मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है और उनके समर्थक लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं।

SIT कर रही है जांच

जुबीन की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने SIT का गठन किया है। पूरे राज्य में 60 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी जांच के लिए एक सदस्यीय कमिशन का गठन किया है।