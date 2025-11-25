'सिंगर जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं हत्या थी', असम CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान
Zubeen Garg Death: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत को एक सोचा-समझा मर्डर बताया है, न कि दुर्घटना। जुबीन की मौत 19 सितंबर को एक इवेंट से पहले स्वीमिंग पूल में हुई थी। इस मामले में असम सरकार ने SIT का गठन किया है और NEIF के आयोजक, जुबीन के मैनेजर सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सिंगर जुबीन की मौत (Zubeen Garg Death) पर सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि जुबीन की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि यह सोचा समझा मर्डर था, जिसे सिंगापुर में अंजाम दिया गया।
असम के मशहूर सिंगर 52 वर्षीय जुबीन गर्ग 20 सितंबर को सिंगापुर में होने वाले एक इवेंट में परफॉर्म करने पहुंचे थे। हालांकि, इवेंट से ठीक एक रात पहले 19 सितंबर को स्वीमिंग पुल में नहाते समय उनकी मौत हो गई।
असम CM ने क्या कहा?
जुबीन की मौत का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर विपक्ष ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह कोई गैर-इरादतन हत्या नहीं थी और न ही कोई आपराधिक साजिश थी, बल्कि यह एक प्लेन मर्डर था।"
Our #BelovedZubeen was murdered. The accused will face the wrath of the law. pic.twitter.com/KbT347mojB— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 25, 2025
जुबीन की मौत पर बना सस्पेंस
20 सितंबर को सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) का आयोजन किया गया था। इस इवेंट में गाना गाने के लिए जुबीन सिंगापुर गए थे। 19 सितंबर की रात को जुबीन की लाश स्वीमिंग पुल में तैरती हुई मिली, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। जुबीन की मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है और उनके समर्थक लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं।
SIT कर रही है जांच
जुबीन की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने SIT का गठन किया है। पूरे राज्य में 60 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी जांच के लिए एक सदस्यीय कमिशन का गठन किया है।
पुलिस ने अभी तक NEIF के आयोजनकर्ता श्यामकानु महंता, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, कजन संदीपन गर्ग समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि जुबीन की हत्या में इन सभी का हाथ हो सकता है। SIT मामले की जांच कर रही है।
