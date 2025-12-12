जुबीन गर्ग मौत मामले में SIT ने दाखिल की चार्जशीट, आरोपियों की लिस्ट में कजन का भी नाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की चार्जशीट पेश की। 3500 पन्नों से अधिक की चार्जशीट और सुबूत चार बक्सों में अदालत में लाए गए।

एसआईटी की चार्जशीट में जुबिन गर्ग के कजन भाई संदीपान गर्ग पर गैर-इरादतन हत्याका आरोप लगाया गया है। संदीपान, जुबिन गर्ग के साथ सिंगापुर एक कार्यक्रम के लिए गए थे। कैसे हुई थी जुबीन गर्ग की मौत ? अधिकारियों ने बताया कि नौ सदस्यीय एसआइटी छह वाहनों के काफिले में पहुंची। 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय प्रसिद्ध गायक का रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया था। वह उस देश में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव (एनईआइएफ) के चौथे संस्करण में भाग लेने गए थे।

असम सरकार ने गायक की मौत की जांच के लिए विशेष डीजीपी एमपी गुप्ता की अगुवाई में एसआइटी का गठन किया था। गुप्ता ने पहले कहा था कि इस मामले में अब तक सात गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें महोत्सव के मुख्य आयोजक श्यामकानू महंता भी शामिल हैं और 300 से अधिक गवाहों का बयान दर्ज किया गया है।