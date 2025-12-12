Language
    जुबीन गर्ग मौत मामले में SIT ने दाखिल की चार्जशीट, आरोपियों की लिस्ट में कजन का भी नाम

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही एसआईटी ने गुवाहाटी की अदालत में चार्जशीट पेश की। 3500 पन्नों की चार्जशीट में जुबिन के कजन संदीपान गर्ग पर गैर-इर ...और पढ़ें

    जुबीन गर्ग मौत मामले में SIT ने दाखिल की चार्जशीट (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की चार्जशीट पेश की। 3500 पन्नों से अधिक की चार्जशीट और सुबूत चार बक्सों में अदालत में लाए गए।

    एसआईटी की चार्जशीट में जुबिन गर्ग के कजन भाई संदीपान गर्ग पर गैर-इरादतन हत्याका आरोप लगाया गया है। संदीपान, जुबिन गर्ग के साथ सिंगापुर एक कार्यक्रम के लिए गए थे।

    कैसे हुई थी जुबीन गर्ग की मौत?

    अधिकारियों ने बताया कि नौ सदस्यीय एसआइटी छह वाहनों के काफिले में पहुंची। 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय प्रसिद्ध गायक का रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया था। वह उस देश में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव (एनईआइएफ) के चौथे संस्करण में भाग लेने गए थे।

    असम सरकार ने गायक की मौत की जांच के लिए विशेष डीजीपी एमपी गुप्ता की अगुवाई में एसआइटी का गठन किया था। गुप्ता ने पहले कहा था कि इस मामले में अब तक सात गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें महोत्सव के मुख्य आयोजक श्यामकानू महंता भी शामिल हैं और 300 से अधिक गवाहों का बयान दर्ज किया गया है।

    CM हिमंता ने बताया मर्डर

    मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र में दावा किया था कि गर्ग की मौत साफ तौर पर हत्या है। गर्ग की मौत की स्वतंत्र जांच कर रहे सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) ने एक बयान में कहा कि प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का संकेत नहीं मिला है और जांच में तीन महीने और लग सकते हैं।

