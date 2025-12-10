मुस्लिम दूल्हा, हिंदू दुल्हन...परिवार नहीं माना तो भाग गए गोवा, Zeeshan Ayyub ने 18 साल पहले ऐसे रचाई थी शादी

एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। मोहम्मद जीशान अय्यूब ने 2007 में रसिका अगाशे से शादी की। यह जोड़ा, अपने निजी जीवन को सार्वजनिक नजरों से दूर रखना पसंद करता है। हालांकि हाल ही में एक्टर ने अपने विवाह के समय अलग-अलग धर्मों के कारण आने वाली चुनौतियों का खुलासा किया। जीशान अय्यूब मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं जबकि रसिका हिंदू हैं।

शादी के खिलाफ था परिवार अपनी इस इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात करते हुए तनु वेड्स मनु 2 एक्टर ने बताया कि दोनों ही परिवार इसके खिलाफ थे। इस वजह से शादी के तुरंत बाद दोनों 4 दिनों को लिए गोवा भाग गए। शिरोज टीवी से बातचीत में जीशान ने कहा, इस शादी की अपनी कुछ दिक्कते थीं ये हिंदू -मुस्लिम विवाह था। इसलिए सबसे बचने के लिए हम चार दिनों के लिए गोवा भाग गए और किसी से बात न करने का फैसला किया। हमने गोवा में चार दिनों तक खूब मौज की।