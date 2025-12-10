मुस्लिम दूल्हा, हिंदू दुल्हन...परिवार नहीं माना तो भाग गए गोवा, Zeeshan Ayyub ने 18 साल पहले ऐसे रचाई थी शादी
एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। मोहम्मद जीशान अय्यूब ने 2007 में रसिका अगाशे से शादी की। यह जोड़ा, अपने निजी जीवन को सार्वजनिक नजरों से दूर रखना पसंद करता है। हालांकि हाल ही में एक्टर ने अपने विवाह के समय अलग-अलग धर्मों के कारण आने वाली चुनौतियों का खुलासा किया। जीशान अय्यूब मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं जबकि रसिका हिंदू हैं।
शादी के खिलाफ था परिवार
अपनी इस इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात करते हुए तनु वेड्स मनु 2 एक्टर ने बताया कि दोनों ही परिवार इसके खिलाफ थे। इस वजह से शादी के तुरंत बाद दोनों 4 दिनों को लिए गोवा भाग गए। शिरोज टीवी से बातचीत में जीशान ने कहा, इस शादी की अपनी कुछ दिक्कते थीं ये हिंदू -मुस्लिम विवाह था। इसलिए सबसे बचने के लिए हम चार दिनों के लिए गोवा भाग गए और किसी से बात न करने का फैसला किया। हमने गोवा में चार दिनों तक खूब मौज की।
साल 2007 में की थी शादी
हालांकि गोवा से लौटने के बाद एक चौंकाने वाली घटना घटी। दोनों के परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। जीशान ने बताया, “हम सितंबर में वापस आए और उसके तुरंत बाद शादी कर ली। शुक्र है, दोनों परिवारों के माता-पिता शादी में शामिल हुए। पहले कुछ महीने असमंजस में बीते क्योंकि हमारे परिवार अलग-अलग धर्मों को मानते थे।” कपल ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत साल 2007 में शादी की थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम राहा खान है।
कैसे हुई थी प्यार की शुरुआत?
जीशान और रसिका की मुलाकात एनएसडी में हुई थी। रसिका जीशान की सीनियर थीं। इस पर बात करते हुए जीशान ने कहा, रसिका ने पहली बार में ही परीक्षा क्लियर कर ली थी जबकि मैं दूसरी बार में इसे निकाल पाया। दोनों एक दूसरे के अलग-अलग व्यवहार से काफी आकर्षित हुए। वहीं मुंबई में भी पहली मुलाकात भी बहुत अजीब थी क्योंकि एक्टर एक घंटा देर से पहुंचे थे।
