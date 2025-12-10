Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुस्लिम दूल्हा, हिंदू दुल्हन...परिवार नहीं माना तो भाग गए गोवा, Zeeshan Ayyub ने 18 साल पहले ऐसे रचाई थी शादी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:27 PM (IST)

    अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब (Zeeshan Ayyub) ने हाल ही में अपनी इंटरफेथ मैरिज (मुस्लिम-हिंदू) के बारे में खुलासा किया। उन्होंने 2007 में रस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अपनी पत्नी के साथ जीशान अयूब (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्लीमोहम्मद जीशान अय्यूब ने 2007 में रसिका अगाशे से शादी की। यह जोड़ा, अपने निजी जीवन को सार्वजनिक नजरों से दूर रखना पसंद करता है। हालांकि हाल ही में एक्टर ने अपने विवाह के समय अलग-अलग धर्मों के कारण आने वाली चुनौतियों का खुलासा किया। जीशान अय्यूब मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं जबकि रसिका हिंदू हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     शादी के खिलाफ था परिवार

    अपनी इस इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात करते हुए तनु वेड्स मनु 2 एक्टर ने बताया कि दोनों ही परिवार इसके खिलाफ थे। इस वजह से शादी के तुरंत बाद दोनों 4 दिनों को लिए गोवा भाग गए। शिरोज टीवी से बातचीत में जीशान ने कहा, इस शादी की अपनी कुछ दिक्कते थीं ये हिंदू -मुस्लिम विवाह था। इसलिए सबसे बचने के लिए हम चार दिनों के लिए गोवा भाग गए और किसी से बात न करने का फैसला किया। हमने गोवा में चार दिनों तक खूब मौज की।

    यह भी पढ़ें- सिर्फ 3 एपिसोड के साथ हो गई सुपरहिट, 7 भाषाओं में धूम मचाने वाली ये सीरीज बनी 2025 की सबसे बड़ी हिट

    Zeeshan (1)

     साल 2007 में की थी शादी

    हालांकि गोवा से लौटने के बाद एक चौंकाने वाली घटना घटी। दोनों के परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। जीशान ने बताया, “हम सितंबर में वापस आए और उसके तुरंत बाद शादी कर ली। शुक्र है, दोनों परिवारों के माता-पिता शादी में शामिल हुए। पहले कुछ महीने असमंजस में बीते क्योंकि हमारे परिवार अलग-अलग धर्मों को मानते थे।” कपल ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत साल 2007 में शादी की थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम राहा खान है।

     कैसे हुई थी प्यार की शुरुआत?

    जीशान और रसिका की मुलाकात एनएसडी में हुई थी। रसिका जीशान की सीनियर थीं। इस पर बात करते हुए जीशान ने कहा, रसिका ने पहली बार में ही परीक्षा क्लियर कर ली थी जबकि मैं दूसरी बार में इसे निकाल पाया। दोनों एक दूसरे के अलग-अलग व्यवहार से काफी आकर्षित हुए। वहीं मुंबई में भी पहली मुलाकात भी बहुत अजीब थी क्योंकि एक्टर एक घंटा देर से पहुंचे थे।

    यह भी पढ़ें- Criminal justice Season 4: पंकज त्रिपाठी की सीरीज का निपटा लिया चौथा एपिसोड? नोट कर लें 5 से 8 एपिसोड की डेट