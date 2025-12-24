2025 में म्यूजिक इंडस्ट्री में सुपरहिट गानों का पड़ा सूखा, रिपीट पर लोगों ने सुने ये 10 Old Songs

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा है। इस साल सैयारा से लेकर छावा, दे दे प्यार दे 2 और धुरंधर (Dhurandhar) जैसी कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया।

एक तरफ जहां इस साल की बॉलीवुड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ये साल सुस्त रहा, क्योंकि इस साल गाने तो कई आए, लेकिन वह गाने लोगों के दिलों को छू न सके। इन गानों के मुकाबले साल 2025 में इन 10 पुराने गानों का बोलबाला रहा, जिन्हें रिपीट पर लोग सुनते ही गए। 2025 में कौन से 10 गाने लोगों की प्ले लिस्ट में रहे, नीचे देखें इसकी पूरी लिस्ट:

रांझण (Raanjhan) साल 2024 में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई कृति सेनन-काजोल और शाहीर शेख की फिल्म 'दो पत्ती' के गाने रांझण 2025 में सबकी प्ले लिस्ट में रहा। स्पॉटिफाई ने साल 2025 के टॉप ट्रैक लिस्ट की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 'रांझण' भी शामिल है। सचेत-परंपरा 37 करोड़ 36 लाख लोगों ने इस ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुना।

साहिबा (Sahiba) आदित्य रिखारी के गाने 'साहिबा' 2 साल पहले आया था, लेकिन 2025 में ये गाना रिपीटली सुना गया। स्पॉटिफाई पर रिलीज 2023 में रिलीज हुए इस गाने को 33 करोड़ लोगों ने सुना है। इसके मंथली लिसनर्स 2 करोड़ के आसपास है।

इश्क (Ishq) फहीम अब्दुल्ला का सुपरहिट सिंगल 'इश्क' साल 2024 में रिलीज हुआ था, लेकिन इस गाने के लिरिक्स साल भर बाद भी लोगों का दिल छू रहे हैं। प्यार को खूबसूरत शब्दों में पिरोने वाले 3 मिनट 44 सेकंड के इस गाने को 46 करोड़ लोगों ने सुना है।

जो तुम मेरे हो (Jo Tum Mere Ho) अनुव जैन की एल्बम 'फील गुड' का रोमांटिक ट्रैक 'जो तुम मेरे हो' साल 2024 में रिलीज हुआ था, लेकिन 2025 में भी इस सॉन्ग का खुमार फैंस के सिर चढ़कर बोला, क्योंकि 2025 के टॉप ट्रैक लिस्ट में ये गाना भी शामिल है। इस गाने को 47 करोड़ लोगों ने सुना है।

इश्क है (Ishq Hai) नेटफ्लिक्स की सीरीज 'मिसमैच' का सीजन 3 भले ही 2024 में रिलीज हुआ था, लेकिन इसके गाने से 'इश्क' आज भी लोगों को बेहद है। इसका गाना 'इश्क है' साल 2025 के टॉप ट्रेंडिंग गानों में से एक है, अनुराग सैकिया, रोमी, अमराभा बनर्जी, वरुण जैन, मधुबंती बागची ने मिलकर गाया है। रोहित सराफ, तारुक रैना के इस गाने को ऑडियो प्लेटफॉर्म पर इस साल 21 करोड़ लोगों ने सुना है।

अपना बना ले (Apna Bana Le) वरुण धवन और कृति सेनन की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया' भले ही 'स्त्री' की तरह बॉक्स ऑफिस पर गर्दा न उड़ा पाई हो, लेकिन इस फिल्म के एक गाने को पिछले 3 सालों से लिसनर्स ने पूरी तरह से अपनाया हुआ है। फिल्म का गाना 'अपना बना ले' पिया को स्पॉटिफाई पर 58 करोड़ लोगों ने रिपीट पर सुना है। इस गाने को अरिजीत सिंह और सचिन- जिगर ने गाया है।

साहिबा (Sahiba) विजय देवरकोंडा और राधिका मदान की म्यूजिक वीडियो 'साहिबा' बीते साल 15 नवम्बर 2024 में रिलीज हुई थी। इस गाने को रिलीज हुए एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अनकंडीशनल लव को बयां करने वाले इस गाने को कोई फैंस के दिलों से उतार नहीं सका है। सिंगर स्टेबिन बेन के गाए इस गाने को तकरीबन 2025 में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना।

तेरे बिना ( Tere Bin) ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की फिल्म 'गुरु' साल 2006 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस गाने ने लोगों पर किस कदर असर किया है, इसका अंदाजा आप मूवी के 'तेरे बिन' गाने से लगा सकते हैं, जिसे साल 2025 में ऑडियो प्लेटफॉर्म पर 33 करोड़ लोगों ने सुना है।