    2025 में म्यूजिक इंडस्ट्री में सुपरहिट गानों का पड़ा सूखा, रिपीट पर लोगों ने सुने ये 10 Old Songs

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:32 PM (IST)

    2025 Top 10 Trending Songs: साल 2025 में कई फिल्में और एल्बम रिलीज हुए, जिनमें से इक्का-दुक्का ही लोगों के दिलों तक पहुंच पाए। इस साल रिलीज फिल्में भल ...और पढ़ें

    Hero Image

    2025 में इन 10 गानों को लोगों ने किया सबसे ज्यादा पसंद

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा है। इस साल सैयारा से लेकर छावा, दे दे प्यार दे 2 और धुरंधर (Dhurandhar) जैसी कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया।

    एक तरफ जहां इस साल की बॉलीवुड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ये साल सुस्त रहा, क्योंकि इस साल गाने तो कई आए, लेकिन वह गाने लोगों के दिलों को छू न सके। इन गानों के मुकाबले साल 2025 में इन 10 पुराने गानों का बोलबाला रहा, जिन्हें रिपीट पर लोग सुनते ही गए। 2025 में कौन से 10 गाने लोगों की प्ले लिस्ट में रहे, नीचे देखें इसकी पूरी लिस्ट:

    रांझण (Raanjhan)

    साल 2024 में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई कृति सेनन-काजोल और शाहीर शेख की फिल्म 'दो पत्ती' के गाने रांझण 2025 में सबकी प्ले लिस्ट में रहा। स्पॉटिफाई ने साल 2025 के टॉप ट्रैक लिस्ट की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 'रांझण' भी शामिल है। सचेत-परंपरा 37 करोड़ 36 लाख लोगों ने इस ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुना।

    फाइंडिंग हर (Finding Her)

    जनवरी 2025 में रिलीज हुए कुशाग्रह, साहेल और भरत के गाने 'फाइंडिंग हर' ने भी लोगों का दिल जीता। ये इस साल की सुपरहिट एल्बम में से एक है, जिसे तकरीबन 30 करोड़ लोगों ने सुना। 2025 में बहुत ही कम गाने टॉप चार्ट लिस्ट में अपनी जगह बना पाए।

    सैयारा (Saiyaara)

    अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचाई। इस रोमांटिक मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 337 करोड़ और वर्ल्डवाइड 570 करोड़ का कलेक्शन किया। साल 2025 में 'सैयारा' के टाइटल ट्रैक ने लोगों का दिल जीता और इस गाने को ऑडियो प्लेटफॉर्म पर 32 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना। इस गाने को तनिष्क बागची ने गाया है।

    साहिबा (Sahiba)

    आदित्य रिखारी के गाने 'साहिबा' 2 साल पहले आया था, लेकिन 2025 में ये गाना रिपीटली सुना गया। स्पॉटिफाई पर रिलीज 2023 में रिलीज हुए इस गाने को 33 करोड़ लोगों ने सुना है। इसके मंथली लिसनर्स 2 करोड़ के आसपास है।

    इश्क (Ishq)

    फहीम अब्दुल्ला का सुपरहिट सिंगल 'इश्क' साल 2024 में रिलीज हुआ था, लेकिन इस गाने के लिरिक्स साल भर बाद भी लोगों का दिल छू रहे हैं। प्यार को खूबसूरत शब्दों में पिरोने वाले 3 मिनट 44 सेकंड के इस गाने को 46 करोड़ लोगों ने सुना है।

    जो तुम मेरे हो (Jo Tum Mere Ho)

    अनुव जैन की एल्बम 'फील गुड' का रोमांटिक ट्रैक 'जो तुम मेरे हो' साल 2024 में रिलीज हुआ था, लेकिन 2025 में भी इस सॉन्ग का खुमार फैंस के सिर चढ़कर बोला, क्योंकि 2025 के टॉप ट्रैक लिस्ट में ये गाना भी शामिल है। इस गाने को 47 करोड़ लोगों ने सुना है।

    इश्क है (Ishq Hai)

    नेटफ्लिक्स की सीरीज 'मिसमैच' का सीजन 3 भले ही 2024 में रिलीज हुआ था, लेकिन इसके गाने से 'इश्क' आज भी लोगों को बेहद है। इसका गाना 'इश्क है' साल 2025 के टॉप ट्रेंडिंग गानों में से एक है, अनुराग सैकिया, रोमी, अमराभा बनर्जी, वरुण जैन, मधुबंती बागची ने मिलकर गाया है। रोहित सराफ, तारुक रैना के इस गाने को ऑडियो प्लेटफॉर्म पर इस साल 21 करोड़ लोगों ने सुना है।

    अपना बना ले (Apna Bana Le)

    वरुण धवन और कृति सेनन की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया' भले ही 'स्त्री' की तरह बॉक्स ऑफिस पर गर्दा न उड़ा पाई हो, लेकिन इस फिल्म के एक गाने को पिछले 3 सालों से लिसनर्स ने पूरी तरह से अपनाया हुआ है। फिल्म का गाना 'अपना बना ले' पिया को स्पॉटिफाई पर 58 करोड़ लोगों ने रिपीट पर सुना है। इस गाने को अरिजीत सिंह और सचिन- जिगर ने गाया है।

    साहिबा (Sahiba)

    विजय देवरकोंडा और राधिका मदान की म्यूजिक वीडियो 'साहिबा' बीते साल 15 नवम्बर 2024 में रिलीज हुई थी। इस गाने को रिलीज हुए एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अनकंडीशनल लव को बयां करने वाले इस गाने को कोई फैंस के दिलों से उतार नहीं सका है। सिंगर स्टेबिन बेन के गाए इस गाने को तकरीबन 2025 में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना।

    तेरे बिना ( Tere Bin)

    ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की फिल्म 'गुरु' साल 2006 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस गाने ने लोगों पर किस कदर असर किया है, इसका अंदाजा आप मूवी के 'तेरे बिन' गाने से लगा सकते हैं, जिसे साल 2025 में ऑडियो प्लेटफॉर्म पर 33 करोड़ लोगों ने सुना है।

    अगर आप स्पॉटिफाई की इस लिस्ट को देखेंगे तो इस टॉप 10 लिस्ट में 2025 में रिलीज हुए सिर्फ 2 गाने हैं, जिन्होंने टॉप ट्रेंडिंग गानों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। ऑडियंस द्वारा जो सबसे ज्यादा गाने सुने गए हैं, उनमें अधिकतर रोमांटिक गाने है।

