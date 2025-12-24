कोई 42 तो कोई 89... दुनिया छोड़ गए ये 10 सितारे, बॉलीवुड के लिए 'मनहूस' रहा 2025

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 अब खत्म होने वाला है और नए साल के आगाज के एक जनवरी के साथ हम सब 2026 में कदम रखेंगे। बॉलीवुड के लिए भी ये साल काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, फिर चाहे वह फिल्में हो या फिर हमारे चहेते सितारे।

2025 में हमने उन तमाम सितारों को खो दिया, जिनका जाना सिर्फ उनके परिवारवालों का ही नहीं, बल्कि फैंस का भी बड़ा लॉस है। ये सितारे तो चले गए, लेकिन इनकी कमी बॉलीवुड को हमेशा खलेगी। कौन से वह 9 चमकते सितारे, जिनका 2025 में निधन हो गया, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

धर्मेंद्र धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं, इस बात पर अब तक यकीन करना काफी मुश्किल होता है। सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं, धर्मेंद्र ने अपने स्वभाव से भी हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई है। उनके जन्मदिन से कुछ दिन पहले 24 नवंबर को शोले एक्टर का निधन हो गया। जब बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हुआ, तो उनके बेटे सनी देओल पिता को याद कर काफी भावुक हो गए थे। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

पंकज धीर पंकज धीर का 68 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया था। उन्हें 'महाभारत' में कर्ण के किरदार से काफी पहचान मिली थी। उन्होंने अपने डायलॉग्स से हर किसी का दिल छुआ। निकितन धीर के पिता का निधन 15 अक्टूबर को हुआ था, वह काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके अंतिम संस्कार में सलमान खान पहुंचे थे।

शेफाली जरीवाला 42 साल की शेफाली जरीवाला का निधन फैंस के लिए किसी शॉक से कम नहीं था। 27 जून को जब एक्ट्रेस के निधन की खबर आई, तो फैंस हैरान रह गए थे। उनके निधन की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी।

मनोज कुमार भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार जैसा चमकता हीरा भी फैंस ने इसी साल खोया। 87 साल के मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था। वह अपनी देशभक्ति के लिए बेहद मशहूर थे। जब भी उनका कोई गाना बजता है, तो फैंस की आंखें नम हो जाती हैं।

संध्या शांताराम 'अरे जा रे हट नटखट' गाने से फैंस के दिलों में बसने वालीं दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का निधन 94 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के कारण हुआ था। मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान घाट में एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार किया गया था।

सतीश शाह छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी पंचिंग लाइंस और बोलने के अंदाज से सबको हंसाने वाले सतीश शाह का जाना भी फैंस के लिए काफी शॉकिंग था। उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 में हुआ था। उन्होंने पर्दे पर 'साराभाई वर्सेस साराभाई' और 'जाने भी दो यारो' जैसे कई सफल शोज दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके निधन का कारण किडनी फेलियर था।

मुकुल देव सन ऑफ सरदार 2 एक्टर मुकुल देव ने 23 मई को आखिरी सांस ली थी। 54 साल के एक्टर के निधन के बाद उनके बड़े भाई राहुल देव ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान बताया था कि उनके भाई की मौत का कारण उनके खाने की खराब आदतें थी, डिप्रेशन नहीं।

सुलक्षणा पंडित 71 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया था। 70 और 80 के दर्शक में उन्होंने न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि सिंगिंग से भी फैंस का दिल जीता ठा। उन्होंने संकल्प, अपनापन, खानदान समेत कई फिल्मों में यादगार किरदार निभाए।