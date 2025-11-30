कौन हैं Rohan Acharya? दीपिका पादुकोण की बहन से करने जा रहे शादी, देओल परिवार से क्या है रिश्ता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड दो बड़े फिल्मी परिवारों के घर शहनाइयां बजने जा रही हैं। क्योंकि देओल परिवार और पादुकोण फैमिली के बीच एक खास रिलेशन बनने जा रहा है। दीपिका पादुकोण की बहन अनीशा पादुकोण, लंबे वक्त से रोहन आचार्य को डेट कर रही हैं और अब रिपोर्ट के मुताबिक दोनों शादी करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं रोहन के परिवार, बैकग्राउंड, प्रोफेशन और अनीशा से उनके रिश्ते के बारे में सबकुछ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौन हैं रोहन आचार्य? रोहन मशहूर फिल्ममेकर बिमल रॉय के परपोते हैं। उनकी मां चिमू आचार्य रिंकी रॉय भट्टाचार्य और फिल्ममेकर बासु भट्टाचार्य की बेटी हैं। रिंकी बिमल रॉय की बेटी हैं, जिन्होंने 'दो बीघा जमीन', 'मधुमती', 'देवदास' और 'बंदिनी' जैसी मशहूर फिल्में बनाई हैं।

देओल परिवार से क्या है रोहन का रिश्ता रोहन आचार्य देओल परिवार से जुड़े हैं क्योंकि उनकी बहन दृशा आचार्य ने 2023 में सनी देओल और पूजा देओल के बड़े बेटे करण देओल से शादी की थी। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह के माता-पिता जगजीत सिंह भवनानी और अंजू भवनानी, रोहन के पिता सुमित आचार्य के अच्छे दोस्त हैं। रोहन और अनीशा की मुलाकात गली बॉय एक्टर के जरिए हुई थी।

क्या करती हैं अनीशा पादुकोण? मशहूर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण और उज्जला पादुकोण की बेटी, अनीशा पादुकोण एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं और वह लिव लव लाफ की CEO भी हैं, जो उनकी बहन दीपिका पादुकोण का 2015 में बनाया गया मेंटल हेल्थ फाउंडेशन है।