    कौन हैं Payal Gaming? इंटरनेट पर प्राइवेट वीडियो हुआ लीक, MMS पर मचा बवाल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    Payal Gaming Viral Video: भारत की जानी मानी गेमिंग क्रिएटर पायल धारे एक कथित प्राइवेट वीडियो लीक होने के कारण चर्चा में हैं। उनके लाखों फॉल ...और पढ़ें

    Hero Image

    पायल गेमिंग की वीडियो हुआ लीक (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारत की जानी मानी गेमिंग क्रिएटर्स में से एक पायल धारे इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 40 लाख फॉलोअर्स हैं। हालांकि, ऐसा लगता है कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने धारे को नाम और पहचान दिलाई, वही अब उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल इंटरनेट पर उनका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में हैं।

    फैंस ने किया पायल का बचाव

    एक्स पर कई यूजर्स बिना किसी पुष्टि के पायल गेमिंग का नाम ले रहे हैं। वहीं उनके कई प्रशंसकों ने इस बात को यह कहकर खारिज किया कि ये वीडियो असली नहीं है और आरोप लगाया कि यह एआई द्वारा बनाया गया डीपफेक वीडियो है, जिसे केवल व्यूज़ और ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। स्क्रीनशॉट और छोटे वीडियो क्लिप्स के लगातार वायरल होने से उनके प्रशंसकों में चिंता बढ़ती गई। कई लोगों ने यूजर्स से जिम्मेदारी से काम लेने और बिना पुष्टि वाले कंटेंट को शेयर न करने का आग्रह किया। एक यूजर ने लिखा, “लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आजकल डीपफेक वीडियो बनाना कितना आसान है। बिना सबूत के पायल गेमिंग का नाम इसमें घसीटना गलत है।”

    एक अन्य उपयोगकर्ता ने ऐसे कंटेंट के दुरुपयोग की निंदा करते हुए कहा, “मैं उनका फैन भी नहीं हूं, लेकिन यह असली नहीं लग रहा है। व्यूज पाने के लिए किसी की इमेज खराब करने के लिए AI वीडियो का इस्तेमाल करना घिनौना है।”

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Payal Dhare (@payalgamingg)

    पायल ने नहीं किया कोई कमेंट

    ऑनलाइन चल रही चर्चाओं के बावजूद, पायल गेमिंग ने अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही इन दावों पर कोई बयान जारी किया है। वह दुबई यात्रा पर हैं और अपने इंस्टा पर इसकी झलकियां शेयर कर रही हैं।

    पायल गेमिंग कौन हैं?

    रिपोर्ट्स के अनुसार, पायल धारे को पायल गेमिंग के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने दिलचस्प गेमप्ले वीडियो और लाइव स्ट्रीम के लिए मशहूर हैं। भारतीय गेमर्स के बीच पायल एक जाना-पहचाना नाम हैं। पायल धारे ने 2019 में यूट्यूब पर अपना सफर शुरू किया, जहां उन्होंने BGMI (बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया), PUBG, GTA V और अन्य लोकप्रिय गेम्स के गेमप्ले वीडियो पोस्ट किए। उनकी पर्सनैलिटी और इंटरैक्टिव स्टाइल ने उन्हें एक बड़ा फैनबेस बनाने में मदद की। अगस्त 2021 तक उनके चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। इसके बाद वो यूट्यूब पर 30 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला गेमर बन गईं।

