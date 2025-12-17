कौन हैं Payal Gaming? इंटरनेट पर प्राइवेट वीडियो हुआ लीक, MMS पर मचा बवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारत की जानी मानी गेमिंग क्रिएटर्स में से एक पायल धारे इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 40 लाख फॉलोअर्स हैं। हालांकि, ऐसा लगता है कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने धारे को नाम और पहचान दिलाई, वही अब उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल इंटरनेट पर उनका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में हैं।

फैंस ने किया पायल का बचाव एक्स पर कई यूजर्स बिना किसी पुष्टि के पायल गेमिंग का नाम ले रहे हैं। वहीं उनके कई प्रशंसकों ने इस बात को यह कहकर खारिज किया कि ये वीडियो असली नहीं है और आरोप लगाया कि यह एआई द्वारा बनाया गया डीपफेक वीडियो है, जिसे केवल व्यूज़ और ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। स्क्रीनशॉट और छोटे वीडियो क्लिप्स के लगातार वायरल होने से उनके प्रशंसकों में चिंता बढ़ती गई। कई लोगों ने यूजर्स से जिम्मेदारी से काम लेने और बिना पुष्टि वाले कंटेंट को शेयर न करने का आग्रह किया। एक यूजर ने लिखा, “लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आजकल डीपफेक वीडियो बनाना कितना आसान है। बिना सबूत के पायल गेमिंग का नाम इसमें घसीटना गलत है।”