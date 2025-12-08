Viral Video: दुल्हन के जोड़े में हाईवे पर 'बुलट गर्ल', व्हीकल नंबर और INSTA ID के बावजूद नहीं तलाश पाई पुलिस
कानपुर में दुल्हन के जोड़े में एक लड़की का बुलेट चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की हाईवे पर बुलेट चला रही है। व्हीकल नंबर और इंस्टाग् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, महाराजपुर (कानपुर)। कानपुर प्रयागराज हाईवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाईवे पर एक युवती बुलेट चला रही है। बिना हेलमेट के दुल्हन की तरह सजी युवती बुलेट चलाते हुए वीडियो शूट करा रही। इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें बुलेट का नंबर साफ दिख रहा है बावजूद पुलिस अभी तक उसकी पहचान नहीं कर पाई है।
महाराजपुर में सरसौल के पास रविवार शाम दुल्हन की तरह सजी संवरी युवती का हाईवे पर बुलेट चलाते हुए गुजरी तो लोगों ने वीडियो बनाया और इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया। बिना हेलमेट के युवती हाईवे पर फर्राटा भरते नजर आई। बुलेट नंबर के आधार पर पुलिस युवती की जानकारी जुटा रही है।
कानपुर-फतेहपुर लेन में रविवार शाम चार बजे के लगभग सरसौल से पुरवामीर तरफ हाईवे पर बुलेट चलाते हुए एक युवती दिखी। जो लहंगा पहने थी और दूल्हन की तरह सजी संवरी थी। उसके पीछे स्कूटी से दो अन्य युवतियां व एक बाइक से दो किशोर आगे चल रहे थे। बाइक में पीछे बैठा किशोर उल्टा बैठकर बुलेट चला रही युवती का वीडियो भी बना रहा था। हाईवे पर चलने वाले राहगीर भी बुलेट चलाती युवती को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे।
फोटो और वीडियो लोग बना रहे थे। किसी ने सोमवार को युवती का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया। उसके बाद बुलेट गर्ल अचानक चर्चा में आ गई।वीडियो के आधार पर पुलिस भी युवती की जानकारी जुटा रही है। वहीं सरसौल के कुछ लोगों ने बताया युवती नर्वल क्षेत्र की रहने वाली है। किसी ब्यूटी कंपनी के लिए मेकओवर शूट कर रही थी। वीडियो में इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही है। इसके बावजूद पुलिस युवती की पहचान नहीं कर पाई है। महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर युवती की जानकारी जुटाई जा रही है। बुलेट नंबर से जानकारी की जा रही है। अभी पहचान नहीं हो पाई है।
