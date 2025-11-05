नशीली आंखें, घुंघराले बाल...बड़ी हीरोइन की तरह पोज देती दिखीं मोनालिसा, जल्द फिल्मों में कर रहीं एंट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. कहते हैं किस्मत का सिक्का जब पलटता है तो फर्श से अर्श तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आज के दौर में इंटरनेट के एक ऐसी चीज है, जिसने ना जाने कितने लोगों की किस्मत में चार चांद लगाए हैं। नाम, शौहरत, पैसा...सबकुछ इंटरनेट ने दिया है। अब आपको इसी साल महाकुंभ के मेले में वायरल हुईं मोनालिसा तो याद होंगी ही। मोनालिसा भोसले (Monalisa Bhosle) आज इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं। महाकुंभ से वायरल होने के बाद उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल गए। अब मोनालिसा का एक नया लुक आ गया है जिसमें वो गजब की दिख रही हैं।

मोनालिसा ने फिर बदला अपना लुक

हाल ही में मोनालिसा का नया लुक सामने आया है। इस लुक में मोनालिसा घुंघराले बालों में नजर आ रही हैं। एथनिक आउटफिट में नजर आईं मोनालिसा बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अपने नए लुक के साथ मोनालिसा ने एक्सपेरिमेंट भी किया है। मोनालिसा ने इस लुक में ना सिर्फ पैपराजी को पोज दिए बल्कि फैन्स के साथ तस्वीरें खिंचवाती भी नजर आईं। अब सोशल मीडिया पर मोनालिसा के इस लुक की तारीफें हो रही हैं और ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मोनालिसा अपनी फिल्म 'लाइफ' के एक इवेंट के लिए हैदराबाद पहुंची थीं, जहां से उनका ये लुक सामने आया है। मोनालिसा की ये तेलगू फिल्म होगी, जिसमें वो नजर आएंगी।