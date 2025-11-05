नशीली आंखें, घुंघराले बाल...बड़ी हीरोइन की तरह पोज देती दिखीं मोनालिसा, जल्द फिल्मों में कर रहीं एंट्री
आपको इसी साल महाकुंभ 2025 (Mahakumbh 2025) के मेले में वायरल हुईं मोनालिसा तो याद होंगी ही। मोनालिसा भोसले (Monalisa Bhosle) आज इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं। महाकुंभ से वायरल होने के बाद उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल गए। अब मोनालिसा का एक नया लुक आ गया है जिसमें वो गजब की दिख रही हैं।
मोनालिसा ने फिर बदला अपना लुक
हाल ही में मोनालिसा का नया लुक सामने आया है। इस लुक में मोनालिसा घुंघराले बालों में नजर आ रही हैं। एथनिक आउटफिट में नजर आईं मोनालिसा बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अपने नए लुक के साथ मोनालिसा ने एक्सपेरिमेंट भी किया है। मोनालिसा ने इस लुक में ना सिर्फ पैपराजी को पोज दिए बल्कि फैन्स के साथ तस्वीरें खिंचवाती भी नजर आईं। अब सोशल मीडिया पर मोनालिसा के इस लुक की तारीफें हो रही हैं और ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मोनालिसा अपनी फिल्म 'लाइफ' के एक इवेंट के लिए हैदराबाद पहुंची थीं, जहां से उनका ये लुक सामने आया है। मोनालिसा की ये तेलगू फिल्म होगी, जिसमें वो नजर आएंगी।
जल्द ही फिल्मों में दिखेंगी मोनालिसा
आपको बता दें कि महाकुंभ में माला बेचकर वायरल हुईं मोनालिसा की किस्मत अब बिल्कुल बदल गई है। इस तेलगू फिल्म के अलावा मोनालिसा कई और फिल्मों में भी दिखेंगी। दरअसल महाकुंभ 2025 में वायरल होने के बाद मोनालिसा गांव वापस चली गईं थीं, लेकिन फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा उन्हें ढूंढते हुए घर तक पहुंचे और फिर उन्हें फिल्म ऑफर की। इसके बाद उन्होंने मोनालिसा को पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ एक्टिंग की ट्रेनिंग दी।
कैसे रहना है, कैसे पोज देना है और कैसे एक्टिंग करनी है, ये सब उन्होंने सिखाया। मोनालिसा सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी आफ मणिपुर से डेब्यू कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है। इससे पहले मोनालिसा एक म्यूजिक वीडियो में भी दिख चुकी हैं।
आपको बता दें कि गरीब घर से आने वाली मोनालिसा बंजारा समाज से आती हैं। महाकुंभ में माला बेचकर जैसे-तैसे वो परिवार का भरण-पोषण करने की कोशिश कर रही थीं। इसी बीच उनका किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। मोनालिसा की आंखों पर फैंस ऐसे फिदा हुए कि सीधे ही उन्हें स्टार बना दिया और अब तो मोनालिसा एक स्टार की तरह ही पैपराजी को पोज देती हैं।
