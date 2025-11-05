Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशीली आंखें, घुंघराले बाल...बड़ी हीरोइन की तरह पोज देती दिखीं मोनालिसा, जल्द फिल्मों में कर रहीं एंट्री

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    आपको इसी साल महाकुंभ 2025 (Mahakumbh 2025) के मेले में वायरल हुईं मोनालिसा तो याद होंगी ही। मोनालिसा भोसले (Monalisa Bhosle) आज इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं। महाकुंभ से वायरल होने के बाद उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल गए। अब मोनालिसा का एक नया लुक आ गया है जिसमें वो गजब की दिख रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    बदल गया 'महाकुंभ' वायरल गर्ल मोनालिसा का लुक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. कहते हैं किस्मत का सिक्का जब पलटता है तो फर्श से अर्श तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आज के दौर में इंटरनेट के एक ऐसी चीज है, जिसने ना जाने कितने लोगों की किस्मत में चार चांद लगाए हैं। नाम, शौहरत, पैसा...सबकुछ इंटरनेट ने दिया है। अब आपको इसी साल महाकुंभ के मेले में वायरल हुईं मोनालिसा तो याद होंगी ही। मोनालिसा भोसले (Monalisa Bhosle) आज इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं। महाकुंभ से वायरल होने के बाद उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल गए। अब मोनालिसा का एक नया लुक आ गया है जिसमें वो गजब की दिख रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोनालिसा ने फिर बदला अपना लुक
    हाल ही में मोनालिसा का नया लुक सामने आया है। इस लुक में मोनालिसा घुंघराले बालों में नजर आ रही हैं। एथनिक आउटफिट में नजर आईं मोनालिसा बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अपने नए लुक के साथ मोनालिसा ने एक्सपेरिमेंट भी किया है। मोनालिसा ने इस लुक में ना सिर्फ पैपराजी को पोज दिए बल्कि फैन्स के साथ तस्वीरें खिंचवाती भी नजर आईं। अब सोशल मीडिया पर मोनालिसा के इस लुक की तारीफें हो रही हैं और ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मोनालिसा अपनी फिल्म 'लाइफ' के एक इवेंट के लिए हैदराबाद पहुंची थीं, जहां से उनका ये लुक सामने आया है। मोनालिसा की ये तेलगू फिल्म होगी, जिसमें वो नजर आएंगी।

    यह भी पढ़ें- 54 साल की Tabu आज भी हैं कुंवारी, 10 साल बड़े शादीशुदा एक्टर संग रहा अफेयर

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

    जल्द ही फिल्मों में दिखेंगी मोनालिसा
    आपको बता दें कि महाकुंभ में माला बेचकर वायरल हुईं मोनालिसा की किस्मत अब बिल्कुल बदल गई है। इस तेलगू फिल्म के अलावा मोनालिसा कई और फिल्मों में भी दिखेंगी। दरअसल महाकुंभ 2025 में वायरल होने के बाद मोनालिसा गांव वापस चली गईं थीं, लेकिन फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा उन्हें ढूंढते हुए घर तक पहुंचे और फिर उन्हें फिल्म ऑफर की। इसके बाद उन्होंने मोनालिसा को पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ एक्टिंग की ट्रेनिंग दी।

    कैसे रहना है, कैसे पोज देना है और कैसे एक्टिंग करनी है, ये सब उन्होंने सिखाया। मोनालिसा सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी आफ मणिपुर से डेब्यू कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है। इससे पहले मोनालिसा एक म्यूजिक वीडियो में भी दिख चुकी हैं।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Poonam Bali (@poonam_bali__)

     

    आपको बता दें कि गरीब घर से आने वाली मोनालिसा बंजारा समाज से आती हैं। महाकुंभ में माला बेचकर जैसे-तैसे वो परिवार का भरण-पोषण करने की कोशिश कर रही थीं। इसी बीच उनका किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। मोनालिसा की आंखों पर फैंस ऐसे फिदा हुए कि सीधे ही उन्हें स्टार बना दिया और अब तो मोनालिसा एक स्टार की तरह ही पैपराजी को पोज देती हैं।

    यह भी पढ़ें- इन हसीनाओं ने जब सगे बाप-बेटों संग किया रोमांस...जमकर दिए बोल्ड सीन्स, दो का तो बेटों से रहा अफेयर!

     