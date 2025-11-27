Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    52 साल की तलाकशुदा Malaika Arora को फिर हुई मोहब्बत, कौन है 'मुन्नी' का 17 साल छोटा ब्वॉयफ्रेंड?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:15 PM (IST)

    अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) से ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। उन्हें पहले एक कॉन्सर्ट में और फिर मुंबई एयरपोर्ट पर एक 'मिस्ट्री मैन' के साथ देखा गया। इस व्यक्ति की पहचान को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स उसे हीरा व्यापारी हर्ष मेहता बताती हैं, जबकि अन्य उसे मलाइका का मैनेजर बता रहे हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    हर्ष मेहता के साथ मलाइका अरोड़ा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ज्यादातर लोगों के लिए किसी कॉन्सर्ट में जाना या फ़्लाइट पकड़ना आम बात होती है। लेकिन अगर आप कोई बड़ी स्टार या फिर बीटाउन की हॉटेस्ट लेडी में शुमार मलाइका अरोड़ा हों तो आपका ऐसे इधर-उधर घूमना चर्चा का विषय बन सकता है। अर्जुन कपूर के साथ रिश्ता टूटने के बाद मलाइका अरोड़ा सबकी नजरों में चढ़ी हुई हैं। एक्ट्रेस किसे डेट कर रही हैं किसके साथ घूमती फिरती हैं फैंस को सब जानना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब से उड़ रही इस तरह की खबरें

    इस बार भी मलाइका अरोड़ा किसी फैशन मोमेंट या इवेंट के लिए नहीं बल्कि अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। ये बात तब शुरू हुई थी जब 29 अक्टूबर को मलाइका मुंबई में एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में शामिल हुईं थीं। इस दौरान उनके साथ एक मिस्ट्री मैन दिखाई दिया था और हर कोई ये जानने को इच्छुक था कि वो कौन है जिसे मल्ला डेट कर रही हैं। दोनों को शो के दौरान बातें करते और बाद में एक-एक करके वहां से निकलते हुए देखा गया, जिससे ऑनलाइन डेटिंग की अफवाहें तुरंत शुरू हो गईं।

    यह भी पढ़ें- 50 या 52? सोशल मीडिया पर Malaika Arora की असली उम्र को लेकर छिड़ी बहस, बर्थडे पर कंफ्यूज हुए फैंस

    मास्क से छुपा रखा था चेहरा

    दूसरी बार सामने आने के बाद मामला और भी तूल पकड़ गया।26 नवंबर की दोपहर, मलाइका अरोड़ा फिर उसी व्यक्ति के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं। दोनों साथ-साथ चलने से बच रहे थे, लेकिन फिर भी पपराजी के कैमरों ने यह दोनों कैद हो गए। मलाइका पहले बाहर निकलीं और वह आदमी उनके पीछे-पीछे। उसने अपना चेहरा मास्क से थोड़ा छिपा रखा था, जिससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। इसके बाद दोनों एक ही कार से वहां से बाहर निकले।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Varinder Chawla (@varindertchawla)

    कौन हैं हर्ष मेहता?

    एक तरफ जहां मिस्ट्री मैन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है वहीं मीडिया पोर्टल अलग-अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। डीएनए इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह व्यक्ति 33 वर्षीय हीरा व्यापारी हर्ष मेहता है। इस बीच, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन प्रशंसकों का मानना है कि वह कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि मलाइका का मैनेजर है। कोई आधिकारिक बयान न होने के कारण, फैंस के बीच उत्सुकता बनी हुई है। फिलहाल, न तो मलाइका अरोड़ा और न ही उस मिस्ट्री मैन ने डेटिंग की इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया दी है।

    यह भी पढ़ें- Enrique Iglesia के कॉन्सर्ट में मिस्ट्री मैन के साथ दिखीं Malaika Arora, फैंस बोले- 'फिर से डेटिंग...'