52 साल की तलाकशुदा Malaika Arora को फिर हुई मोहब्बत, कौन है 'मुन्नी' का 17 साल छोटा ब्वॉयफ्रेंड?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ज्यादातर लोगों के लिए किसी कॉन्सर्ट में जाना या फ़्लाइट पकड़ना आम बात होती है। लेकिन अगर आप कोई बड़ी स्टार या फिर बीटाउन की हॉटेस्ट लेडी में शुमार मलाइका अरोड़ा हों तो आपका ऐसे इधर-उधर घूमना चर्चा का विषय बन सकता है। अर्जुन कपूर के साथ रिश्ता टूटने के बाद मलाइका अरोड़ा सबकी नजरों में चढ़ी हुई हैं। एक्ट्रेस किसे डेट कर रही हैं किसके साथ घूमती फिरती हैं फैंस को सब जानना है।

