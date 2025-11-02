Enrique Iglesia के कॉन्सर्ट में मिस्ट्री मैन के साथ दिखीं Malaika Arora, फैंस बोले- 'फिर से डेटिंग...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) को बीते दिनों मुंबई में एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में देखा गया था। सफेद टैंक टॉप और नीले शॉर्ट्स में मलाइका बेहद स्टाइलिश लग रही थीं। इस दौरान उनके साथ रकुल प्रीत कौर और जैकी भगनानी भी नजर आए। जैसे ही इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फैंस ने उसमें एक अन्य पुरुष को स्पॉट किया जोकि मलाइका के काफी करीब था। सबके मन में दिलचस्पी हुई की ये मिस्ट्री मैन कौन है?

