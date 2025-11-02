Language
    Enrique Iglesia के कॉन्सर्ट में मिस्ट्री मैन के साथ दिखीं Malaika Arora, फैंस बोले- 'फिर से डेटिंग...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:03 PM (IST)

    मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने मुंबई में एनरिक इग्लेसियस का कॉन्सर्ट अटेंड किया। शो के उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां वह वीआईपी सेक्शन में डांस करती नजर आ रही हैं और उनके साथ एक मिस्ट्री मैन दिखाई दे रहा है।

    मलाइका अरोड़ा के साथ दिखा मिस्ट्री मैन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) को बीते दिनों मुंबई में एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में देखा गया था। सफेद टैंक टॉप और नीले शॉर्ट्स में मलाइका बेहद स्टाइलिश लग रही थीं। इस दौरान उनके साथ रकुल प्रीत कौर और जैकी भगनानी भी नजर आए। जैसे ही इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फैंस ने उसमें एक अन्य पुरुष को स्पॉट किया जोकि मलाइका के काफी करीब था। सबके मन में दिलचस्पी हुई की ये मिस्ट्री मैन कौन है?

    दोनों वेन्यू से साथ बाहर जाते दिखे

    वीआईपी सेक्शन में मलाइका हाथ ऊपर उठाकर नाचती और हर पल का आनंद लेती नजर आईं। वहीं सबने नोटिस किया कि मलाइका के साथ मिस्ट्री मैन भी सफ़ेद शर्ट और नीली डेनिम पहने हुए था और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। दोनों को बाद में वेन्यू से भी साथ-साथ बाहर आते देखा गया, जिससे ऑनलाइन अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गईं।

    कौन है मलाइका के साथ मिस्ट्री मैन

    इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स तुरंत इसकी तफ्तीश में लग गए। लोग कमेंट्स में पूछने लगे कि क्या ग्लैमरस डीवा अर्जुन कपूर के साथ अपने ब्रेकअप से आगे बढ़ गई है। कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स ने तो यह दावा भी किया कि यह शख्स 33 वर्षीय हीरा व्यापारी हर्ष मेहता हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी फैन्स जासूसी करने से नहीं रुके। वायरल पोस्ट्स के कमेंट सेक्शन में कई तरह के सवाल पूछे गए, जैसे 'ये कौन है?','क्या मलाइका फिर से डेटिंग कर रही हैं?'

     
     
     
    अर्जुन को कर रही थीं डेट

    हालांकि मलाइका ने इस गॉसिप पर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन कॉन्सर्ट में जिस तरह दोनों नजर आ रहे थे इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच कुछ तो जरूर चल रहा है। बता दें कि मलाइका इससे पहले अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में थीं। दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर ज़ाहिर किया था और अक्सर इवेंट्स और हॉलिडे पर साथ देखे जाते थे। लेकिन कई सालों की डेटिंग के बाद, हाल ही में दोनों के अलग होने की खबर आई।

