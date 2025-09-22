Language
    शूटिंग के दौरान सांप को किस करने की डिमांड पर भड़क गई थीं Waheeda Rehman, बाद में फिल्म हुई थी सुपरहिट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:58 PM (IST)

    Waheeeda Rehman फिल्मों से जुड़े कई किस्से ऐसे होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। एक ऐसा ही किस्सा जुड़ा है एक्ट्रेस वहीदा रहमान से जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने उनसे सांप को किस करने के लिए कहा था। इस बारे में अभिनेत्री की डायरेक्टर के साथ खूब बहस हुई थी हालांकि बाद में फिल्म सुपरहिट रही थी।

    वहीदा रहमान से शूटिंग के दौरान सांप को लेकर हुआ था पंगा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विजय आनंद द्वारा निर्देशित गाइड आर.के. नारायण के उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म में देव आनंद ने राजू नाम के एक टूरिस्ट गाइड की भूमिका निभाई है, जिसकी जिंदगी रोजी (वहीदा रहमान) से मिलने के बाद एक मोड़ लेती है, जो एक तनावभरी शादी में फंसी हुई है। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है। लेकिन इससे जुड़ा एक किस्सा काफी दिलचस्प है जिसमें शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने वहीदा रहमान को सांप को किस करने के लिए कहा।

    डायरेक्टर ने की सांप को किस करने की डिमांड

    इस बात का खुलासा खुद वहीदा रहमान ने किया था। उन्होंने कहा, 'मेरा फेवरेट डांस 'गाइड' का सपेरे का डांस है। जब फिल्म अंग्रेजी में बन रही थी, तो निर्देशक ने डांस के बीच में मुझसे कहा, 'तुम नाचते-नाचते इतनी खो जाती हो कि सांप के फन को चूम लेती हो।' पहले तो मुझे ये मजाक लगा, लेकिन वो सच में ऐसा चाहते थे। उन्होंने कहा, 'तुम एक भारतीय लड़की हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती?' मैंने कहा, 'भारतीय का मतलब यह नहीं है कि हम सांपों से खेलते हैं।' उन्होंने कहा, 'नहीं, मैंने यह शॉट इसलिए सोचा है क्योंकि जब तुम यह शॉट दोगी, जब यह शॉट बड़े पर्दे पर आएगा, तो खूब तालियां बजेंगी।'

    वहीदा रहमान ने की बहस 

    इस बात को लेकर डायरेक्टर और वहीदा के बीच काफी बहस हुई। वहीदा ने डायरेक्टर को समझाया कि आपको इंडिया के बारे में गलत बात पता है सांप पकड़ना और उसके मुंह पर किस करना अलग-अलग बातें हैं। कुछ देर बाद सेट पर खबर फैली की सांप पिटारे से निकल गया है तो सबसे पहले डायरेक्टर सेट छोड़कर भागे। जब वे वापस आए तो वहीदा ने पूछा आप तो भाग निकले। इस पर डायरेक्टर ने कहा, 'मुझे सांप से डर लगता है मैं इंडियन नहीं हूं'। तब वहीदा ने कहा कि आपकी तरह मुझे भी सांप से डर लगता है। इसके बाद डायरेक्टर को समझ आया और उन्होंने इस सीन को हटाकर गाना शूट किया।

    सुपरहिट रही थी फिल्म

    फिल्म के अंग्रेजी वर्जन को पोलिश-अमेरिकी फिल्म निर्माता टैड डेनियलवस्की ने निर्देशित किया था। यह फिल्म एस.डी. बर्मन के संगीत के लिए जानी जाती है, जिसमें आज फिर जीने की तमन्ना है जैसे सदाबहार गाने शामिल हैं। यह अपनी कहानी, एक्टिंग और बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए मशहूर है। गाइड एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। यह 1965 में रिलीज हुई, इसमें देव आनंद, वहीदा रहमान, लीला चिटनिस, अनवर हुसैन, रशीद खान जैसे कलाकारों ने काम किया था।

