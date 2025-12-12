बाल खींचे...थप्पड़ मारा...फिर उगला सच, Sanjay Dutt के साथ हुआ ऐसा, पापा के पैरों में गिड़गिड़ाए थे संजू बाबा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त इन दिनों फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के चलते चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में एसपी चौधरी का किरदार निभाकर संजू बाबा की खूब तारीफें हो रही हैं। संजय दत्त की जिंदगी में कितने विवाद रहे हैं, इससे हर कोई वाकिफ है। अब आपको संजय दत्त का 1993 में हुए बम ब्लास्ट वाला विवाद तो याद होगा ही। मुंबई में हुए कई बम धमाकों के बाद संजय दत्त (Sanjay Dutt) को गिरफ्तार किया गया था। अब हाल ही में इसी से जुड़ा एक किस्सा सामने आया है कि कैसे बम ब्लास्ट के बाद जब पुलिस की गिरफ्त में संजू आए तो उनका क्या हाल हुआ था और वो कैसे अपने पापा सुनीत दत्त के पैरों में पड़कर माफी मांग रहे थे।

जब गिरफ्तार हुए संजू बाबा ये कहानी साल 1993 की है, जब मुंबई में बम धमाकों (1993 Bomb Blast) से पूरा देश दहल गया था। संजू बाबा का इस केस में नाम आने के बाद हर तरफ अफरा-तफरी मच गई थी। आईपीएस ऑफिसर राकेश मारिया (Rakesh Maria) उस वक्त इस केस की जांच पड़ताल कर रहे थे। उन्होंने ही इस केस में संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के चलते दोषी पाया था। अब उन्होंने सालों बाद इस केस को लेकर खुलकर बात की है। देसी स्टूडियोज के साथ बातचीत में ऑफिसर राकेश मारिया ने बताया कि, जब संजय दत्त को सजा सुनाई गई तब उनकी क्या हालत थी।

उन्होंने बताया कि, संजय दत्त मॉरिशस में शूटिंग करके भारत लौटे तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद संजय ने राकेश मारिया को बताया कि वो निर्दोष हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसके बाद राकेश मारिया गुस्से में थे, क्योंकि बीते दिनों से काफी स्ट्रेस में वो चल रहे थे। उन्होंने बताया कि,

मैं फिर गुस्से में उसके पास गया और उसके सीधे मैंने बाल जाकर पकड़े। उस वक्त उसके बाल काफी लंबे हुआ करते थे। मैंने उसे बस एक थप्पड़ मारा और वह पीछे गिर गया और मैंने उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर खींचा। इसके बाद मैंने उससे कहा कि क्या वो जैंटलमैन की तरह बात करेगा या फिर मैं ही करूं। इसके बाद उसने मुझसे अकेले में बात करने को कहा। मैंने कहा ठीक और फिर उसने मुझे सब बताया और कहा कि, मुझसे गलती हो गई है। बस आप मेरे पापा को ये सब मत बताना। फिर मैंने उससे कहा कि, मैं तुम्हारे पापा को कैसे नहीं बता सकता, तुमने गलती की है और अब हिम्मत दिखाओ। यह भी पढ़ें- Dhurandhar Trailer: खत्म हुआ इंतजार! 'शिकारी' बन अक्षय खन्ना ने फैलाई दहशत, धुरंधर का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज जब पापा के पैरों में पड़े संजय दत्त संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद ऑफिसर राकेश मारिया ने उनसे पूछताथ की। हालांकि संजय ने विनती की थी कि उनके पापा को कुछ ना बताया, जबकि ये मुमकिन नहीं था। इसके बाद सुनीत दत्त के सामने संजय दत्त को एक रूम में लाया गया। राकेश मारिया बताते हैं कि, पिता को देखकर संजय खूब रोने लगे और अपने पापा के पैरों में पड़ गए और फिर कहने लगे कि पापा मैंने गलती की है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी पिता को ये दिन देखना पड़े और उनके साथ ऐसा हो। ये सब देखने के बाद सुनील दत्त का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। वो खुद भी बहुत परेशान थे।