Sanjay Dutt, Rajpal Yadav और Anupam Kher, सनातन एकता पदयात्रा में संतों के संग रहेंगे सितारे

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में दिल्ली से प्रारंभ हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। यहां ठाकुर बांकेबिहारी को धर्मध्वजा चढ़ाने के साथ यात्रा का समापन होगा। समापन को भव्यता देने फिल्म अभिनेताओं के साथ ही बड़े संत-महंत भी आएंगे।

समापन कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत रविंद्र पुरी, योगगुरु रामदेव, रामानंदाचार्य जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, कार्ष्णि गुरुशरणानंद, पद्मविभूषण साध्वी ऋतंभरा, गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद, परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के संत चिदानंद सरस्वती रहेंगे। इनके अलावा फिल्मी जगत की हस्तियों में संजय दत्त, अनुपम खेर, राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी के अलावा प्रदेश व केंद्र सरकार के मंत्रियों के भी शामिल होने की स्वीकृति मिली है। मंच पर 50 अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदेश और केंद्र सरकार के कई मंत्री पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।