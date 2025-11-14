Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sanjay Dutt, Rajpal Yadav और Anupam Kher, सनातन एकता पदयात्रा में संतों के संग रहेंगे सितारे

    By Raja Tiwari Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:08 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, राजपाल यादव और अनुपम खेर सनातन एकता पदयात्रा में संतों के साथ शामिल होंगे। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल्यों और एकता को बढ़ावा देना है। अभिनेताओं का समर्थन धर्म के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह पदयात्रा एकता और सद्भाव का संदेश देती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सनातन एकता पदयात्रा के समापन पर संजय दत्त, राजपाल यादव और अनुपम खेर के आने की संभावना है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में दिल्ली से प्रारंभ हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। यहां ठाकुर बांकेबिहारी को धर्मध्वजा चढ़ाने के साथ यात्रा का समापन होगा। समापन को भव्यता देने फिल्म अभिनेताओं के साथ ही बड़े संत-महंत भी आएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समापन कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत रविंद्र पुरी, योगगुरु रामदेव, रामानंदाचार्य जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, कार्ष्णि गुरुशरणानंद, पद्मविभूषण साध्वी ऋतंभरा, गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद, परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के संत चिदानंद सरस्वती रहेंगे।

    इनके अलावा फिल्मी जगत की हस्तियों में संजय दत्त, अनुपम खेर, राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी के अलावा प्रदेश व केंद्र सरकार के मंत्रियों के भी शामिल होने की स्वीकृति मिली है। मंच पर 50 अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदेश और केंद्र सरकार के कई मंत्री पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।


    सभी देवालयों के सेवायत रहेंगे मौजूद

    आचार्य मृदुलकांत शास्त्री ने बताया जनसभा के मंच पर पचास लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इनमें अतिथियों के अलावा ब्रज के हर देवालय से एक सेवायत को मंच साझा करने की अनुमति मिली है। इसके अलावा ब्रज के सभी संत, महंत, महामंडलेश्वर, कथावाचक व धर्माचार्य सभा में मौजूद रहेंगे।

     

    यह भी पढ़ें- Sanatan Ekta Yatra: मध्यप्रदेश के बद्री को देख दांतों तले उंगुली दबा रहे लोग, चोटी से खींच रहे हैं रथ