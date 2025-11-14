Sanatan Ekta Yatra: मध्यप्रदेश के बद्री को देख दांतों तले उंगुली दबा रहे लोग, चोटी से खींच रहे हैं रथ
सनातन एकता यात्रा में मध्यप्रदेश से आए बद्री विश्वकर्मा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बद्री अपनी चोटी से भारी भरकम रथ खींच रहे हैं। यह यात्रा सनातन धर्म के महत्व को बढ़ावा देने और लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कई आकर्षण भी हैं।
पदयात्रा में एक ऐसे शख्स भी हैं, जो अपनी चोटी से रथ बांधकर खींच रहे हैं। भारी-भरकम रथ को वह दिल्ली से चोटी से बांधकर खीचते हुए वृंदावन ला रहे हैं।
यह शख्स हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गांव बटियागढ़ निवासी बद्री विश्वकर्मा। उम्र करीब 45 वर्ष है। हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ ही वह रथ खींच रहे हैं। इससे पहले राम मंदिर की स्थापना पर अपने गांव से रथ खींचते हुए अयोध्या गए।
वह कहते हैं कि जब देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मेरे जीवन का सपना सार्थक होगा। उनके साथ परिवार के कुछ लोग चल रहे हैं।
सफारी सूट पहन रौब दिखा रहे संदिग्ध को सीओ ने दबोचा
सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के कोसीकलां में प्रवेश के दौरान एक युवक सफारी सूट पहनकर आंखों में काला चश्मा लगाकर लोगों को रौब दिखा रहा था। उसकी संदिग्ध गतिविधियां देख सीओ छाता भूषण वर्मा ने उसे दबोच लिया और थाने ले आए।
थाने लाकर पूछताछ की। युवक ने अपना नाम नीरज बघेल निवासी कृष्णा नगर कोसीकलां बताया। उसने बताया कि वह नगर पालिका चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल के साथ रहने वाला प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है।
उसने यूपी पुलिस का आइकार्ड भी लटका रखा था। सीओ छाता ने देर शाम तक उसे हिरासत में रखकर पूछताछ की। उन्होंने बताया कि आइकार्ड के मामले में जांच की जा रही है।
