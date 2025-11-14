Sanatan Ekta Yatra: मध्यप्रदेश के बद्री को देख दांतों तले उंगुली दबा रहे लोग, चोटी से खींच रहे हैं रथ

जागरण संवाददाता, मथुरा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कई आकर्षण भी हैं। पदयात्रा में एक ऐसे शख्स भी हैं, जो अपनी चोटी से रथ बांधकर खींच रहे हैं। भारी-भरकम रथ को वह दिल्ली से चोटी से बांधकर खीचते हुए वृंदावन ला रहे हैं। यह शख्स हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गांव बटियागढ़ निवासी बद्री विश्वकर्मा। उम्र करीब 45 वर्ष है। हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ ही वह रथ खींच रहे हैं। इससे पहले राम मंदिर की स्थापना पर अपने गांव से रथ खींचते हुए अयोध्या गए।

