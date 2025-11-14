Dhirendra Shashtri से मिलने पहुंचे राजा भैया, अगले पड़ाव के लिए निकली सनातन एकता पदयात्रा

जागरण संवाददाता, मथुरा। जय...जय श्रीराम। हजारों की भीड़। सभी की जुबान पर बस यही उद्घोष है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा शुक्रवार सुबह अगले पड़ाव के लिए चल निकली।

पहले छोर पर खड़े होकर अंतिम छोर दिखाई नहीं पड़ रहा था। भगवा ध्वज ही लहरा रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री से मिलने कुंडा के विधायक व जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पहुंचे।

दिल्ली आगरा हाईवे पर शुक्रवार सुबह आगे बढ़ती सनातन एकता पदयात्रा।

कोसीकलां अनाज मंडी में विश्राम के बाद शुक्रवार को सुबह साढ़े नौ बजे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आगे के लिए बढ़ चली। यात्रा में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। हजारों की संख्या में दिल्ली के छतरपुर से पदयात्री शामिल हुए तो हजारों यात्री कोसीकलां में शामिल हुए।