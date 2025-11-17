दोस्तों से कपड़े लिए उधार, प्लेन में बैठने के लिए नहीं थे पैसे, दिलचस्प है मिस वर्ल्ड Reita Faria की कहानी
प्रियंका चोपड़ा से लेकर सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय समेत कई एक्ट्रेसेस ने पहले ब्यूटी पेजेंट्स का खिताब जीता है। लेकिन भारत में पहली मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली कोई और नहीं बल्कि Reita Faria थीं, पर क्या आप जानते हैं कि रीता फारिया का सफर इतना आसान नहीं था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. हर किसी का सपना होता है कि एक दिन उसके सिर पर भी खूबसूरती का ताज सजे, वो ताज जिसका सपना लगभग हर लड़की देखती है। पेजेंट वर्ल्ड में कई ऐसी महिलाएं हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। इसमें प्रियंका चोपड़ा से लेकर सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय समेत कईयों का नाम शामिल है। लेकिन भारत में पहली मिस वर्ल्ड (Miss World) का खिताब जीतने वाली कोई और नहीं बल्कि रीता फारिया (Reita Faria) थीं, पर क्या आप जानते हैं कि रीता फारिया का सफर इतना आसान नहीं था।
उधार कपड़े लेकर मिस वर्ल्ड में गईं रीता फारिया
23 अगस्त 1943 को रीता फारिया का जन्म मुंबई में ही हुआ था। रीता फारिया शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थीं और उनके माता-पिता का उन्हें पूरा समर्थन रहता था। इसी बीच रीता फारिया ने ब्यूटी पेजेंट्स की तरफ अपना रुझान दिखाया। दरअसल रीता के दोस्त कहा करते थे कि वो अच्छी दिखती हैं, तो इसलिए उन्हें ऐसे शोज में हिस्सा लेना चाहिए। दोस्तों की सलाह पर रीता ने मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो इसे जीत भी गईं।
इसके बाद साल 1966 में रीता ने ईव्स वीकली मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो इसे भी जीत गईं और फिर उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसके बाद बारी आई मिस वर्ल्ड की, लेकिन रीता के पास ना तो महंगे कपड़े थे और ना ही कोई स्विम कॉस्ट्यूम। यहां तक कि उनके पास पासपोर्ट तक नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से साड़ी और स्विमसूट उधार लिया और फिर बात बनी। आखिरकार सिर्फ तीन पाउंड के साथ रीता फारिया लंदन के लिए गईं। रीता ने कभी हार नहीं मानी और यही वजह थी कि वो मिस वर्ल्ड के स्टेज तक पहुंचीं।
यह भी पढ़ें- 2 देश...2 धर्म...5 शादियां, चंदे के पैसों से अंतिम संस्कार, दिल छलनी कर देगी 'लारा लप्पा गर्ल' की दास्तां
1966 में रीता फारिया ने जीता मिस वर्ल्ड का खिताब
मुश्किलों के बाद आखिरकार रीता फारिया मिस वर्ल्ड के स्टेज तक जा पहुंचीं। मिस वर्ल्ड का इस साल आयोजन लंदन में ही हुआ। दुनिया के अलग-अलग देशों की सुंदरियों ने इसमें हिस्सा लिया। लंदन जाकर अपने सरल और सादगी भरे अंदाज से रीता ने सबका दिल जीत लिया। रीता ने बेस्ट इन स्विमसूट और बेस्ट इन इवनिंग वियर खिताब अपने नाम किया और फिर बारी आई मिस वर्ल्ड के ऐलान की। बस जैसे ही अनाउंस हुआ कि इस साल मिस वर्ल्ड का खिताब जाता है रीता फारिया को, मानो हर तरफ खुशियां ही खुशियां आ गईं। रीता फारिया ने ये खिताब जीतकर पूरे देश का नाम रोशन कर दिया।
फिल्में का ऑफर ठुकराकर रचा ली थी शादी
मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर जब रीता फारिया भारत आईं तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी मिले, लेकिन किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि वो मॉडलिंग करती रहीं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया।
आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन गईं और इसके बाद उन्हेंने इसी में अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद साल 1971 में रीता ने डेविड पॉवेल से शादी कर ली और शादी के बाद वो वहीं बस गईं। हालांकि शादी के बाद उन्होंने कुछ ब्यूटी पेजेंट्स में जज के तौर पर वापसी भी की थी।
रीता फारिया के दो बच्चे हुए और उनके पांच पोते-पोतियां हैं। फिलहाल वो लाइमलाइट और चकाचौंध से दूर रह रही हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं।
यह भी पढ़ें- एक बार नहीं, 6 बार Miss World का खिताब जीत चुका है भारत; जानें अब तक किस-किसके सिर सजा ताज?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।