Dining With the Kapoors: सैफ पर चाकू से हमला, संजय कपूर की मौत...जब मुश्किल वक्त में एकजुट हुआ कपूर परिवार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड की सबसे पहली और बड़ी फैमिली का दर्जा कपूर परिवार को दिया जाता है। हिंदी सिनेमा कपूर परिवार का कितना अहम योगदान है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। पीढ़ियां गुजरती जा रही हैं लेकिन कपूर परिवार लगातार दर्शकों को एंटरटेन करता आ रहा है। हाल ही में राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी से पहले कपूर परिवार ने Dining With The Kapoor's के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है। इस शो में लगभग पूरी कपूर फैमिली नजर आई है। हाल ही में रणबीर कपूर की बुआ के बेटे अरमान जैन ने बताया है कि कैसे मुश्किल वक्त में भी कपूर फैमिली एक साथ खड़ी रही।

