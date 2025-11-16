जब Amitabh Bachchan को सेट पर फराह खान से पड़ी डांट, बार-बार भूल जा रहे थे गाने का सीन
अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के लीजेंडरी और सीनियर एक्टर हैं। हर कोई उनके साथ बहुत सम्मान के साथ बातचीत करता है। मगर एक बार फराह खान ने सेट पर सबके सामने एक्टर को डांट दिया था। इस बारे में खुद बिग बी ने खुलासा किया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फराह खान (Farah Khan) अपनी बेहतरीन कोरियोग्राफी के लिए जानी-जाती हैं। उन्होंने बड़े से बड़े स्टार्स को कोरियोग्राफ किया है। जिस तरह उनका डांस स्टाइल लोगों के दिलों में कैद हो जाता है, सेट पर उनका बर्ताव भी सेलेब्स के लिए यादगार बन जाता है। एक बार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने फराह से जुड़ा किस्सा शेयर किया था।
दरअसल, फराह खान सेट पर स्टार्स को डांट के लिए मशहूर हैं। एक बार वह दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के साथ अमिताभ बच्चन होस्टेड क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) में आई थीं। इस दौरान बिग बी ने बताया था कि कैसे फराह ने सबके सामने उन्हें डांट दिया था।
अमिताभ को फराह से पड़ी थीं डांट
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे केबीसी के वीडियो में अमिताभ बच्चन ने दीपिका से पूछा कि फराह ने आपको कभी डांटा है? जवाब में दीपिका ने कहा कि पूछिए कि कब नहीं डांटा है। इस पर फराह ने कहा कि यह गलत है। इसके बाद बिग बी ने कहा, "मैंने सुना है। मैं आपको बता दूं दीपिका कि एक गाना था हमारा और यह कोरियोग्राफ कर रही थीं। गाना था अभिषेक और मेरे साथ। एक टोपी (घूमते हुए) सिर पर आनी थी। ना जाने मैंने कितनी बार उसका रिहर्सल किया, लेकिन वह जा ही नहीं रही थी। वह बहुत जोर से डांटा। सही से करो। क्या लगता है आप क्या हो।"
फराह ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि वह अभिषेक से ऐसा कह रही थीं। इतने में बिग बी बोले कि लेकिन उनकी टोपी तो सही तरीके से जा रही थी। फिर फराह ने पूछा कि क्या अब आपकी टोपी सही से जा रही है?" केबीसी का ये वीडियो चार साल पुराना है। उनका ये पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
